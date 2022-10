Ti basterà solo questo per pulire il tuo smartphone al meglio senza danneggiarlo in alcun modo; un metodo che non tutti conoscono.

Lo utilizziamo tutto il giorno e lo poggiamo praticamente ovunque, ma quanti di noi ricordano di pulirlo regolarmente? Parliamo proprio del nostro caro smartphone, un vero e proprio amico inseparabile per ognuno di noi. Un oggetto che tocchiamo sin dalle prime ore del mattino: alcuni controllano il cellulare ancora prima di andare in bagno, non appena sono svegli. Quello a cui pochi pensano, però, è che proprio il cellulare è uno degli oggetti più sporchi in assoluto.

Anche se all’esterno non sembra, lo smartphone è spesso sporchissimo: secondo alcuni studi è persino più sporco della tavoletta del wc. Questo perché, come già detto, è un oggetto che portiamo praticamente ovunque, poggiandolo sulle superfici più disparate e usandolo con mani sporche e non igienizzate. Per non parlar del fatto che, molto spesso, lo passiamo o prestiamo ad altre persone. Per questo motivo, sul cellulare si accumula una enorme quantità di germi e batteri, oltre alle macchie e alla sporcizia visibile. Come fare, quindi, per pulirlo e disinfettarlo al meglio senza fare danni? Ve lo spieghiamo noi.

Come pulire lo smartphone senza danneggiarlo: ti servirà solo questo

La pulizia del cellulare è un passaggio fondamentale, che non dovrebbe essere trascurato in nessun modo. Lo smartphone è un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri, che devono essere eliminati per evitare che si accumulino. Ma come fare ad igienizzare il proprio dispositivo senza correre il rischio di danneggiarlo o rovinarne alcune parti? Ebbene, ci sono metodi super efficaci per pulire il cellulare autonomamente, in modo più che sicuro. Da dove partire?

La regola numero uno per la pulizia del cellulare è non utilizzare panni troppo ruvidi: l’ideale è un panno in microfibra, simile a quelli solitamente utilizzati per pulire le lenti degli occhiali. Assicuratevi che il tessuto sia nuovo e, soprattutto, privo di pelucchi. Se non ne possedete uno pulito a casa, è possibile acquistarlo nei negozi di ottica oppure online, o optare per un altro tipo di panno, come quelli in pelle di daino o in pelle di camoscio. La cosa fondamentale è evitare assolutamente tessuti ruvidi o abrasivi e, quindi, il rischio di graffiare o danneggiare seriamente il vostro dispositivo. Servirà qualche prodotto con cui bagnare il panno?

Se lo smartphone non è eccessivamente sporco, la risposta è no, ma nel caso contrario potrete inumidire leggermente il tessuto o detergenti appositi per la pulizia dello schermo. Fate attenzione a non bagnare molto le parti più sensibili del vostro cellulare, come i tasti laterali o le porte.

Il risultato sarà ottimo e, finalmente, il vostro cellulare splenderà. Piccolo consiglio? Mettere un promemoria proprio sul vostro cellulare per ricordarvi di pulirlo!