Questo prodotto elimina tutti i batteri dal tuo pavimento: un risultato eccezionale! Da provare assolutamente per igienizzare la tua casa.

Lavare i pavimenti di casa è una delle faccende domestiche più noiose, ma è anche fondamentale. Che siano in piastrelle e o parquet, i pavimenti delle nostre abitazioni sono continuamente in contatto con le scarpe e, quindi, con lo sporco proveniente dall’esterno. Un corretta pulizia è fondamentale per eliminare le macchie e, soprattutto, germi e batteri

C’è chi si affida alla vasta gamma di detersivi per pavimenti presenti in commercio, ma ci sono numerose alternative naturali altrettanto valide. C’è un prodotto, ad esempio, che, aggiungo all’acqua, è capace di disinfettare al meglio le superfici, conferendo all’ambiente un profumo ineguagliabile. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito.

Come eliminare i batteri dal tuo pavimento: con questo prodotto otterrai un risultato straordinario

Se sei stanco di utilizzare i soliti detergenti per la casa e sei alla ricerca di un prodotto naturale ma allo stesso tempo efficace, sei nel posto giusto. C’è un prodotto che è un vero e proprio alleato per l’igiene della tua casa: i suoi utilizzi sono molteplici e, tra questi, c’è anche quello della pulizia dei pavimenti. Di cosa si tratta?

Del sapone di Marsiglia, un sapone totalmente naturale, prodotto con oli vegetali vicino Marsiglia, in Francia. Un sapone dalle proprietà miracolose! Vi abbiamo già parlato dei suoi magici poteri sbiancanti sul bucato, ma quello che forse non tutti sanno è che questo particolare sapone è ottimo anche per lavare i pavimenti. Come utilizzarlo al meglio? Vi bastano poche e semplici mosse.

Unite all’acqua delle scaglie di sapone di Marsiglia, che taglierete direttamente dal panetto ( potete farlo con un coltello o con una grattugia). Lasciate che il sapone si sciolga nell’acqua calda e, successivamente, procedete con la detersione. Le vostre superfici risulteranno super lucide e brillanti, ma, soprattutto, disinfettate! Quando laviamo i pavimenti, infatti, ci soffermiamo soltanto sull’aspetto ‘estetico’, ma l’elemento fondamentale della pulizia è l’eliminazione di germi, virus e batteri, che inevitabilmente si annidano sulle superfici delle nostra case.

Quella del sapone di Marsiglia rappresenta una soluzione ottima per ogni tipologia di pavimento, dal cotto alle piastrelle in ceramica, fino al legno. Grazie al suo potere sbiancante, questo prodotto è particolarmente indicato anche per la pulizia delle piastrelle del bagno e della cucina: sarà semplice eliminare anche i più ‘resistenti’ residui di sporco e gli aloni.

Che ne dite di provare? Una volta ammirato il risultato, non tornerete più indietro. E non dimenticate che il sapone di Marsiglia è perfetto anche per la detersione della pelle, soprattutto quella grassa e a tendenza acneica. Esiste qualcosa di più prezioso di questo prodotto?