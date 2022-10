Cosa aggiungere alla pasta e lenticchie per farla diventare cremosa come non mai; vi basta un piccolo tocco per preparare una pietanza deliziosa.

Ci sono delle pietanze che non vanno particolarmente d’accordo con l’estate e le alte temperature. Ma, non appena arriva un po’ di freddo, non possiamo fare a meno di prepararle e gustarle, dopo mesi di ‘mancanza’. Tra queste c’è senza dubbio la pasta e lenticchie, un primo piatto classico, dal gusto eccezionale. Tipico della cucina del sud, in particolare napoletana, è uno dei primi piatti più amati della nostra Penisola: una vere e propria coccola nei giorni di freddo!

Un primo ricco di vitamine, ferro e fibre: il suo sapore che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. E, come per le altre preparazioni con legumi, anche per la pasta e lenticchie esistono due scuole di pensiero: c’è chi la ama più brodoso e chi, invece, più secca e asciutta. Oggi vi diamo qualche consiglio per renderla cremosa, una vera e propria delizia. Vi basterà aggiungere un semplice ingrediente.

Pasta e lenticchie, come renderla cremosa con un solo tocco: aggiungi questo ingrediente

Pasta e lenticchie, che passione! Tra i primi piatti più amati di sempre, pasta e lenticchie è un vero e proprio cavallo di battaglia per le stagioni autunnali e invernali. Una pietanza sostanziosa e nutriente e nello stesso tempo buonissima: una combo da sogno, che mette d’accordo davvero tutti. Si prepara facilmente, con l’utilizzo di una sola pentola: la pasta cuocerà nelle lenticchie e l’amido rilasciato contribuirà a rendere il tutto più denso e cremoso. E, a proposito di cremosità, se è proprio questo l’effetto che desiderate per la vostra pietanza, siamo pronti a darvi una ‘dritta’ super efficace.

Per dare un tocco di gusto alle vostre lenticchie potete aggiungere pancetta affumicata o speck, ma se il vostro desiderio è avere un pitto più cremoso, c’è un altro ingrediente da aggiungere. Di cosa parliamo? Della patata! Proprio così, vi basterà unire una o più patate, tagliate a cubetti, a seconda della quantità di pasta e lasciarla sciogliere nel vostro composto, durante la cottura. Il risultato sarà, appunto, quello di una vera e propria crema: la vostra pasta e lenticchie farà leccare i baffi a tutti.

Quale pasta è ideale per questo piatto completo? Chiaramente pasta corta, tubetti o pasta mista, che si sposano alla perfezione per la preparazione dei legumi. La preparazione di pasta e lenticchie è di fatti simile a quella altri piatti, come pasta e ceci o pasta fagioli. Se la vostra regola per la pasta e lenticchie è niente brodo, non vi resta che seguire il nostro prezioso consiglio: i vostri ospiti vi ringrazieranno e sarà una gioia per il vostro palato.