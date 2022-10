Dite addio alle mani ruvide e screpolate con un semplice prodotto: lo abbiamo tutti in casa; il risultato è garantito.

L’autunno è iniziato da circa un mese e c’è chi ha già fatto partire il countdown in attesa del Natale. I mesi più freddi dell’anno sono amatissima da tantissime persone che, di contro, non vanno molto d’accordo con caldo e temperature estive. L’atmosfera autunnale è, senza dubbio, tra le più affascinanti dell’anno, ma quando il termometro cala a picco, purtroppo, arrivano anche alcuni problemi fastidiosi.

Primi tra tutti, quelli che colpiscono le mani. Il freddo non è affatto un ottimo alleato per la morbidezza della pelle e, in particolare, della mani. Essendo una parte del corpo quasi sempre esposta, la mano tende a diventare secca e a screpolarsi facilmente con l’arrivo delle basse temperature. In commercio esistono creme e prodotti che contrastano questi spiacevoli fastidi, ma forse non tutti sanno che c’è un ingrediente naturale capace di risolvere il problema in modo velocissimo. Si tratta di un prodotto che abbiamo praticamente tutti nelle nostro dispense… di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito.

Mai più mani screpolate: questo prodotto ti aiuterà ad ammorbidirle

Mani secche e screpolate, che grande fastidio! Ma anche dolore, quando la pelle degli arti arriva addirittura a spaccarsi… Come fare per risolvere questo spiacevole ed antiestetico problema? Se cercate un’alternativa alle classiche creme, potete affidarvi ai cari e vecchi rimedi della nonna. Tra questi, ce n’è uno mirato proprio a ridonare morbidezza ed elasticità alla vostra pelle delle mani, che tornerà liscia come quella di un bambino. Vi servirà soltanto un semplice ingrediente, che abbiamo tutti nelle nostre dispense in cucina. Di cosa si tratta?

Del nostro caro olio di oliva! Prezioso per insaporire i nostri pasti, l’olio è un vero e proprio ‘jolly’ anche per quanto riguarda trattamenti beauty e di estetica. Tra questi, appunto, anche la cura delle mani. Come procedere per idratare al meglio i nostri arti superiori?

Il consiglio è cospargere le mani con una notevole quantità di olio, procedendo a massaggiare la pelle, soprattutto nelle zone che presentano particolari screpolature. Massaggiate il più possibile, ma il segreto è lasciare agire il prodotto per tutta la notte: ricoprite le mani con dei guanti di cotone per evitare di sporcarvi. Nel caso non vogliate tenere l’impacco per tutta la notte, vi basterà lasciarlo agire almeno per un paio di ore: concedetevi un po’ di tempo in relax! Il risultato sarà eccezionale: le vostre mani risulteranno rigenerate, anche nella zona del contorno unghie, dove spesso si formano della sgradevoli cuticole.

Un rimedio del tutto naturale, capace di rivoluzionare l’aspetto delle vostre mani. E voi, cosa aspettate a provarlo?