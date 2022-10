Forse hai sempre sbagliato a mettere il profumo: solo così potrai lasciare la scia

Forse finora hai sempre sbagliato a mettere così il profumo: solo così potrai lasciare una scia a dir poco irresistibile. Provare per credere

Ogni mattina quando ci svegliamo e ci prepariamo per andare a lavoro ci alziamo, facciamo colazione, ci laviamo e ci spruzziamo un po’ di profumo.

Una fragranza inconfondibile che ciascuno di noi ama indossare per essere davvero irresistibile. Ma che cosa penseresti se ti dicessi che finora hai sempre sbagliato a metterlo? Di sicuro non riusciresti a crederci, eppure è proprio così. Se, quindi, ti abbiamo incuriosito e vuoi assolutamente sapere se anche tu commetti questo sciocco errore continua a leggere il nostro articolo e non te ne pentirai. Solo così potrai lasciare una scia indimenticabile!

Forse hai sempre sbagliato a mettere il profumo

Potrà sembrarti strano, ma anche per mettersi il profumo c’è un sistema ben preciso. Sì, perché così facendo, ti basterà spruzzare qualche goccia la mattina prima di andare a lavoro e quell’aroma gradevole ed irresistibile che tanto ami ti accompagnerà durante tutta la giornata.

Prima, però, di scoprire quali sono i punti strategici del corpo dove è bene spruzzare il profumo dobbiamo precisare che in generale è opportuno applicarlo nelle cosiddette zone pulsanti, vale a dire dove la pressione sanguigna è maggiore. Lì, infatti, la pelle tende ad essere più calda ed è quindi anche in grado di potenziare le proprietà olfattive dell’aroma. Vuoi subito saperne di più? Allora dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Solo così potrai lasciare la scia

Se ogni volta in cui ti spruzzi il profumo la mattina questo svanisce dopo pochissime ore forse è perché lo applichi nel modo sbagliato. Un errore grossolano, ma allo stesso molto comune che quasi tutti fanno. Ebbene, se vuoi fare in modo di lasciare dietro di te una vera e propria scia devi assolutamente spruzzare qualche goccia in questi punti strategici del tuo corpo. Sai già di che cosa stiamo parlando? Guarda con i tuoi occhi e provaci tu stesso. Sentirai che differenza!

Per essere davvero affascinanti ed irresistibili scegliere il giusto profumo è quanto mai importante. Tuttavia, lo è altrettanto spruzzarlo nel posto esatto. In questo modo, la tua fragranza preferita durerà tutta la giornata. In pratica, per riuscire in questa impresa, non dovrai fare altro che applicarlo in alcune zone principali del corpo tra cui:

collo;

polsi;

dietro i lobi delle orecchie;

dietro le ginocchia;

nell’incavo del gomito;

sulla pancia.

Molte di queste parti del corpo sono dette ‘di movimento’, così ogniqualvolta ci muoveremo il profumo si esalerà intorno a noi lasciando una scia irresistibile. Inoltre, per le donne un altro punto strategico è in mezzo al seno e sui capelli. Per gli uomini, invece, il consiglio è quello di spruzzare il profumo anche sul torace.