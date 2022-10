Hai sempre lavato queste cose col detersivo per piatti ma hai sbagliato: non farlo più

Forse anche tu hai sempre lavato queste cose con il detersivo per i piatti, ma hai sbagliato: non farlo mai più. Errore gravissimo!

Lo usiamo quotidianamente, a volte anche in quantità eccessive. Stiamo parlando proprio di ‘lui’, del detersivo per i piatti.

Eppure, nonostante ogni giorni se ne consumino quantità industriali, spesso anche tu l’avrai utilizzato nel modo sbagliato. O, meglio, l’hai impiegato per pulire oggetti per cui tale prodotto è in realtà poco indicato. Se, quindi, vuoi evitare di commettere di nuovo questo grave errore continua subito a leggere il nostro articolo e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Hai sempre lavato queste cose col detersivo per piatti ma hai sbagliato

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, il detersivo per i piatti è sicuramente un prodotto estremamente versatile sia dentro che fuori dalla cucina. Per esempio, oltre che per lavare pentole e stoviglie, è utilissimo anche per sciacquarsi le mani oppure per rendere i vetri delle finestre belli brillanti.

Tuttavia, ci sono anche degli oggetti che vengono lavati con questo prodotto, ma che in realtà dovrebbero stargli alla larga. Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? Di sicuro anche tu avrai commesso questo errore gravissimo almeno una volta nella vita. Per evitare, quindi, di ripetere lo stesso sbaglio continua a leggere il nostro articolo. Nei prossimi paragrafi, infatti, ti riveleremo quando non devi assolutamente utilizzare il detersivo per i piatti.

Non farlo mai più

Al di là dei molteplici utilizzi che se ne possono fare, bisognerebbe stare molto attenti quando si usa il detersivo per i piatti perché questo prodotto non è indicato proprio per tutto. Ci sono infatti degli oggetti che dovrebbero stargli alla larga. Se, quindi, anche tu vuoi evitare di commettere questi errori gravissimi scopri meglio di che cosa stiamo parlando.

Ebbene, il detersivo per i piatti non dovrebbe mai essere usato per pulire:

il divano: questo perché tale detergente crea una notevole quantità di schiuma che difficilmente riuscirai ad eliminare dal tessuto del divano;

Inoltre, dovresti anche evitare di usare il detersivo per i piatti per caricare la lavatrice e la lavastoviglie, in quanto potresti rovinare l’elettrodomestico stesso e, nel caso della lavatrice, anche i vestiti. Fai molta attenzione!