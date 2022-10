Molto più alto di quelli da 150 e 200 euro: questo bonus è davvero un importante aiuto

Nuovo bonus in arrivo, ma questa volta non si tratta di 150 o di 200 euro: un aiuto economico erogato per questa categoria di lavoratori

Accendere la tv e sintonizzarsi sulle principali reti televisive o semplicemente girovagare sul web con il proprio smartphone per apprendere le notizie di attualità, negli ultimi tempi non fa altro che gettarci nello sconforto più totale. Aumento dei prezzi previsto su tutti i fronti, e difficoltà economiche che si fanno sentire più che mai.

Non facciamo altro che apprendere che i tempi che si preparano ad accorrere non sono affatto prosperi e positivi. Non che quelli attuali siano migliori, dopotutto. La guerra, non l’unica purtroppo, che si combatte da più di 6 mesi; l’aumento dei prezzi ed il conseguente rincaro energia, sono tutti fattori predominanti che stanno incidendo sulla qualità della nostra vita. Abbiamo pertanto dovuto cominciare a fare di necessità virtù. E valutare, per risparmiare, quali rinunce fare per quelle cose non davvero essenziali che comportavano solamente uno spreco monetario. Ma abbiamo anche dovuto imparare a non fare sprechi, di qualsiasi natura. Dal settore alimentare, a quello petrolifero, la situazione economica non si mette bene e questo incide in modo negativo sulle famiglie che presentavano già prima, purtroppo, delle difficoltà dal punto di vista economico.

Abbiamo però sentito parlare negli ultimi tempi di diversi Bonus erogati a famiglie e lavoratori in difficoltà. Sebbene non si tratti di un aiuto definitivo, un sostegno economico messo a disposizione delle classi più svantaggiate può certamente fare da ‘freno’ a questa situazione che si fa sempre più difficile e che sempre più precipita verso il baratro. Ed a proposito di bonus, parliamo proprio di un sostegno che tra pochissimo sarà disponibile per questa categoria di lavoratori.

Un nuovo bonus in aiuto a questa categoria di lavoratori: chi può fare richiesta

Un’economia in piena crisi, il conseguente aumento dei prezzi, il rincaro energia, sono le cause che mettono ahimè in ginocchio le famiglie italiane. Con le tasche vuote non si ragiona, per questo motivo si cerca di fronteggiare il gap economico con un aiuto monetario erogato alle famiglie ed ai lavoratori. I disagi economici che emersi in questi ultimi mesi e che ahimè continuano ad emergere, sono sempre più disastrosi. A questo proposito l’INPS ha messo a disposizione dei lavoratori part-time con contratto verticale un bonus ii 550 euro. Quali sono i requisiti necessari e come fare richiesta?

Innanzitutto, il contratto di lavoro subordinato deve essere stato stipulato già nel 2021. Il lavoratore part-time con contratto verticale non deve aver prestato un servizio di lavoro inferiore alle 7 settimane o superiore alle 20 settimane. E’ necessario che, al momento della domanda, il lavoratore non abbia ulteriori contratti di lavoro firmati e che non sia iscritto alla Naspi.

Per poter fare richiesta per il bonus, è necessario accedere al sito INPS con il proprio SPID. Dopodiché, nella sezione “prestazioni e servizi”, sarà possibile cliccare sulla voce “servizi” e cliccare sulla voce “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per poi accedere alla voce “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, per inoltrare la propria domanda.