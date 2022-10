Pasta e fagioli cremosa come la fanno a Napoli: la ricetta che conquisterà veramente tutti

Pasta e fagioli cremosa proprio come la fanno a Napoli: ecco la ricetta da seguire con attenzione, il risultato vi conquisterà.

Mangiare è uno dei piaceri della vita. Non tutti sono in grado di cucinare e non a tutti piace farlo, dobbiamo specificare. Chi può farlo, lascia fare a chi invece lo preferisce. Da piccoli siamo solitamente abituati a mangiare piatti che preparano i nostri genitori o comunque la nostra famiglia, che sia la nonna o il nonno o gli zii. Uno stesso piatto può essere preparato da persone diverse e avere come risultato un sapore diverso.

Questo dipende anche dal nostro gusto personale. Oggi vogliamo lasciarvi la ricetta di un piatto di pasta molto buono e soprattutto molto amato, parliamo della pasta e fagioli. Ma come fare per averla proprio come la fanno a Napoli? Seguite la ricetta che vi stiamo per suggerire e il risultato è garantito.

Pasta e fagioli cremosa proprio come la fanno a Napoli: la ricetta che vi conquisterà al primo assaggio

Uno dei primi piatti più buoni è sicuramente la pasta e fagioli. A Napoli, chi la sa fare, riesce a portare a tavola un capolavoro. Naturalmente la sanno fare non solo a Napoli ma anche in altri posti. Cucinare infatti dipende spesso dalle proprie capacità, dall’impegno e anche dalla passione che se uno non ha per la cucina non ce l’ha e basta. Torniamo a noi, sapete come si cucina una pasta e fagioli super cremosa?

Prima di tutto gli ingredienti, questi che vi diamo sono per circa 3 persone:

70/90 gr di pasta mista o a tubetti; 250gr di fagioli 2 spicchi d’aglio 180gr di pomodori allungati o anche pelati prezzemolo, sale e pepe ( quest’ultimo a piacere)

Si inizia: dopo aver schiacciato e sbucciato l’aglio mettetelo in una padella con l’olio e soffriggete. Dopo un minuto aggiungete i pomodori tagliati e il prezzemolo tritato. Dopo aver lessato i fagioli potete metterli nella stessa pentola e aggiungervi altro prezzemolo. Lasciate cuocere per circa un minuto, poi schiacciate i pomodori e inserite un bicchiere di acqua. Poi mettete il sale e lasciate cuocere per circa 10 minuti con il coperchio. Aggiungete un altro poco di acqua e in seguito la pasta che deve cuocere insieme.

Qual è il segreto per far sì che sia cremosa? E’ semplicissimo, fate cuocere a fiamma bassa e ogni tanto aggiungete un po’ di acqua, facendola asciugare e girando con il mestolo molto spesso. Ricordate che bisogna aggiungere l’acqua poco alla volta e non insieme e bisogna mescolare bene. Quando la pasta è cotta e il condimento vi risulta abbastanza cremoso potete spegnere il fuoco e servire. Nel piatto potete infine aggiungere il pepe, a piacere, e un po’ di prezzemolo sopra: il risultato vi farà venire l’acquolina in bocca!