Ti servono solo questi due ingredienti e il ferro da stiro sarà come nuovo: provaci anche tu

Per pulire la piastra del ferro da stiro ti servono solo questi due ingredienti e risulterà nuovo come prima: provaci, sarà sorprendente.

Così come la lavatrice – su cui vi abbiamo recentemente svelato il gesto che stanno facendo in tantissimi – anche la piastra del ferro da stiro ha bisogno di particolare attenzioni. Siamo certi che anche a voi, magari per disattenzione o inesperienza, sarà capitato di averla rovinata a seguito di un passaggio sbagliato e siete stati costretti a comprarne un altro. È così, vero? Non disperatevi: è capitato sicuramente a tutti. Con questo nostro articolo di oggi, però, vogliamo svelarvi un trucchetto facile facile per pulire il vostro elettrodomestico senza un minimo di fatica. D’altra parte, vi basteranno davvero solo due ingredienti! Pronti a saperne di più?

Siete pronti a dire ‘addio’ a quei materiali sintetici pronti a rovinarvi la piastra del vostro ferro da stiro? Abbiamo appena scoperto il ‘metodo’ per pulire attentamente l’elettrodomestico senza rovinarlo minimamente. Tutto quello che voi dovrete fare direttamente nelle vostre case, è un ‘semplice’ miscuglio di due ingredienti che tutte le casalinghe hanno, da passare direttamente sulla piastra del ferro. Una volta fatto questo, tirate un sospiro di sollievo: non solo, infatti, l’elettrodomestico è completamente salvo, ma sarà anche più nuovo di prima. Difficile da credere, vero? Proseguite nella lettura, poi ci direte se abbiamo torto o ragione!

Come pulire la piastra del ferro da stiro: usa questi due ingredienti, il risultato è sorprendente

Tante volte può capitare che la piastra del ferro si annerisca. Questo piccolo ‘imprevisto’, come dicevamo precedentemente, può essere dovuto o ad una normalissima disattenzione oppure anche dall’usura dell’elettrodomestico. D’altra parte, anche questi preziosi oggetti casalinghi – come tutti – hanno un ‘ciclo di vita’. Cosa fare, però, quando ci si rende conto che il ferro non stira più alla perfezione e lascia dei piccoli residui sui panni appena lavati perché sporca? La risposta è semplicissima: bisogna prendersi cura della piastra! Fate attenzione, però: lavare questa ‘zona’ dell’elettrodomestico non è affatto semplicissimo. Così come per il lavaggio dei maglioni e il mantenimento della loro morbidezza, anche il ferro da stiro ha bisogno di tutte le accortezze possibili ed immaginabili. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo parlarvi di com’è possibile pulire la piastra dell’elettrodomestico con due soli ingredienti, ma soprattutto senza rovinarlo.

Immaginiamo che tutti abbiamo nelle nostre case un po’ di aceto e sale grosso, giusto? Ebbene. Sono proprio questi due gli ingredienti indispensabili per una correttissima ed efficiente pulizia del ferro da stiro. Detto questo, non dovete fare altro che preparare un miscuglio con questi prodotti appena elencati e passarli sulla piastra del ferro, eliminando con un panno umido i residui. Le ‘sorprese’ non finiscono qui, però! Con questo stesso miscuglio, se volete, potete pulire anche la parte esterno dell’elettrodomestico. Accertatevi, però, di eliminarne qualsiasi traccia subito dopo.

Sapevate di questo miscuglio ‘magico’?