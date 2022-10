Forse non ci hai mai provato ma se metti proprio questo in frigo riuscirai a risolvere un problema molto fastidioso.

La casa rappresenta per molti un rifugio. E’ il posto dove andare per sentirci al sicuro, per trovare la pace e sicuramente per trovare se stessi. Quello spazio a cui abbiamo dedicato tanto tempo prima ancora di stabilirci dentro e lo stesso una volta che ci siamo stanziati, rappresenta lo spazio lontano dal caos che fuori ci avvolge. Prima di viverci e anche quando siamo già dentro, cerchiamo di apportare tutte quelle modiche necessarie per renderla confortevole.

Una volta che diventa a tutti gli effetti la nostra dimora una delle cose da fare è quella di tenerla in ordine e pulita. Solitamente ci dedichiamo alla pulizia fatta bene e curata nei giorni in cui siamo liberi, mentre negli altri la igienizziamo in modo superficiale. Ci sono tanti dettagli a cui fare attenzione quando puliamo, come per esempio dare uno sguardo attento agli angoli più nascosti, quelli più difficili da disinfettare, perchè sono stretti e invisibili. E’ proprio lì che spesso si accumula la polvere. Non basta il normale aspirapolvere che passiamo sul pavimento ma ci vuole uno sforzo maggiore e un utensile accurato.

In casa ci sono tanti problemi a cui prestare attenzione, piccoli accorgimenti necessari per vivere in un ambiente sano. Spesso sono gli odori i più fastidiosi. Capita che ad avere un problema è il frigo, anche se lo abbiamo ben pulito può succedere che emani degli odori non proprio gradevoli. Sapete che anche per questo c’è un rimedio? Vi sveliamo qual è.

Forse non ci hai mai provato ma se lo metti nel frigo risolverai un grosso problema che dà fastidio a tutti

Il frigo è l’elettrodomestico dove conserviamo gli alimenti in modo da non farli andare a male. Spesso però emana degli odori non proprio gradevoli. Per questo mettiamo in atto una buona pulizia per evitare che restino per tanto tempo nell’aria. Se accade che anche dopo averlo igienizzato gli odori restino ancora al suo interno allora bisogna mettere in moto un altro procedimento.

Non vi abbattete, anche per questo problema c’è una soluzione. Forse non ci avete mai provato ma se mettete dentro un tappo di sughero vedrete il risultato. Prima cosa dovete prendere il tappo e tagliarlo in due parti e come seconda fase dovete prendere un olio essenziale agli agrumi e versare qualche gocce sulle due parti. In seguito dovete porle su un piatto e mettere questo in frigo.

Dopo qualche giorno noterete da subito il risultato. Infatti il tappo assorbirà gli odori sgradevoli che ci sono al suo interno e le gocce di olio che avete versato in precedenza sopra alle due parti rilasceranno un buon profumo. Provare per credere!