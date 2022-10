La parmigiana è un’opera d’arte, ma se continui a fare questo errore molto comune non sarà mai davvero perfetta: fai attenzione!

Si tratta di una di quelle pietanze tradizionali che ci fanno davvero battere il cuore. Uno di quei classici che non passano mai di moda e di cui ogni famiglia si tramanda la ricetta perfezionata in base ai propri gusti e alla propria esperienza. Occhio, però! Non avrai mai una parmigiana perfetta se continuerai a fare questo errore: lo fanno quasi tutti!

Sarà capitato anche a voi che nonostante tutte le accortezze e l’aver seguito la ricetta alla perfezione, la vostra parmigiana non è venuta proprio come volevate o vi aspettavate. Forse, però, avete commesso un errore che può sembrare banale all’apparenza ma che invece può fare davvero la differenza. Vediamo di che si tratta e come evitare che succeda ancora.

Non fare questo errore, molti sbagliano: la tua parmigiana non sarà perfette se continui a sbagliare

Di sicuro a tutti succede di saltare alcuni passaggi quando seguiamo una ricetta. Lo facciamo perché li consideriamo inutili, una perdita di tempo e ci convinciamo che non facciano davvero la differenza. In realtà ci sbagliamo. Se ci sono delle indicazioni significa che sono importanti e anche il più piccolo dettaglio può davvero stravolgere un piatto.

Questo è il caso della parmigiana: ammettiamolo, molti di noi si incaponiscono a tralasciare alcuni particolari e poi si ritrovano a piangere sul latte versato. Nelle prossime righe vi spiegheremo qual è il punto a cui dobbiamo prestare attenzione e vi renderete conto subito della differenza una volta sfornata questa pietanza sublime.

Dunque, la ricetta la conosciamo tutti. In genere si procede lavando e asciugando le melanzane, tagliandole a fettine e friggendole. Alcuni preferiscono la versione arrostita, più leggera, ma è una questione di gusti. Si va poi ad assemblare creando uno strato di pomodoro in una teglia, uno di melanzane fritte o arrostite, uno di prosciutto e mozzarella o comunque del ripieno che vogliamo usare e così via fino in cima. Il tutto accompagnato da parmigiano e pangrattato. Ovviamente non vogliamo sindacare sulle varie tradizioni: c’è, chi, ad esempio, frigge le melanzane dopo averle impanate e chi le preferisce “semplici”.

Ciò su cui vogliamo attirare la vostra attenzione è un passaggio universale che dovremmo sempre tenere a mente quale che sia la ricetta che decidiamo di usare. Vale a dire la messa sotto sale delle nostre melanzane. Cosa significa? Che dopo averle lavate, asciugate e tagliate occorre sistemarle in un recipiente come uno scolapasta e spolverarle con il sale. Possiamo poi coprire con un peso, come un piatto. Questo passaggio serve a fare in modo che le melanzane perdano l’acqua che le rende mollicce una volta cotte. Inoltre eviterà che una volta infornate col sugo e il condimento, questa stessa acqua fuoriesca e inzuppi la parmigiana, rovinandola!