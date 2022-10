Nuovo Bonus: arriva un nuovo aiuto molto importante per gli italiani, ecco quando

Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo bonus previsto dalla legge di Bilancio del 2022: chi ne ha diritto, scadenze e modalità per ottenerlo.

In arrivo l’importante sconto sulle tasse previsto dalla legge di Bilancio 2022: un bonus di grande importanza, dato il periodo storico per nulla agevole dal punto di vista economico. Con l’aumento esponenziale dei costi di luce e gas, gli italiani non affronteranno mesi semplici e conoscere le regole per usufruire di eventuali indennità è fondamentale.

In questi ultimi mesi non si parla d’altro che dei bonus spettanti ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Quello di 200 euro, già erogato a luglio per alcuni, ha visto allargare la platea di beneficiari in questo mese di ottobre. Inoltre, a novembre molti riceveranno un altro importante aiuto secondo nuovi criteri e modalità di cui vi abbiamo parlato qui.

Ora, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i termini e le regole per accedere al credito d’imposta riservato ad un’altra categoria di cittadini. I 3 milioni di euro messi a disposizione beneficeranno alcuni cittadini che potranno farne richiesta secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Tale Ente infatti ha fissato le regole e le scadenze per accedere al nuovo credito d’imposta: si tratta di un’agevolazione destinata a coloro che quest’anno hanno sostenuto le spese di installazione di batterie per l’accumulo di energia. Più precisamente, di sistemi collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Esempio tipico sono i pannelli fotovoltaici: un modo per favorire l’autoconsumo risparmiando così l’energia non utilizzata durante il giorno che potrà essere consumata la sera, quando i pannelli non saranno in funzione.

Vediamo allora come ottenere il nuovo bonus.

Nuovo Bonus: la procedura da seguire per ottenerlo

Affinché il bonus venga riconosciuto, è necessario inoltrare la domanda: nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, si legge che questa dovrà essere presentata a partire dal 1° fino al 30 marzo 2023. I beneficiari saranno persone fisiche che documenteranno le spese sostenute e l’unica modalità prevista per l’invio della domanda è quella online. I contribuenti potranno collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate e inserire l’istanza mediante il servizio apposito.

Dopo 5 giorni al massimo dall’invio, sarà spedita agli utenti una ricevuta che comunica se la domanda è stata accolta o respinta. In questo secondo caso, saranno anche chiarite le motivazioni. Sarà poi l’Ente a stabilire la percentuale che spetta a ciascun soggetto calcolando il rapporto tra sulla base del rapporto tra tale cifra e il totale delle spese indicate nelle richieste.

Il credito verrà riconosciuto anche nel caso in cui i sistemi installati siano collegati ad impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili già attivi e se beneficiano di incentivi per lo scambio sul posto. Questo è un meccanismo che sfrutta per la rete pubblica l’energia dell’impianto fotovoltaico non consumata.

Il nuovo bonus è valido ai fini della dichiarazione dei redditi del 2022, e potrà essere utilizzato solo una volta.

Continuate a seguirci per altri aggiornamenti importanti su bonus ed altre agevolazioni.