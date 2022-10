Con questo semplice passaggio puoi scoprire chi ha ‘curiosato’ nel tuo Whatsapp; un trucchetto che non tutti conoscono.

Siete davvero sicuri di conoscere proprio tutto su Whatsapp? Parliamo dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata del momento. Messaggi vocali, chat di gruppo e videochiamate: con Whatsapp è possibile fare davvero tutto e comunicare in modo facile e veloce. Nonostante faccia ormai parte della quotidianità di tutti noi, però, ci sono ancora dei ‘lati oscuri’ in questa fantastica applicazione.

Si tratta di funzionalità che non tutti conoscono ma che potrebbero rivelarsi davvero utili, in diverse occasioni. Vi abbiamo già parlato di un trucchetto che potrebbe salvarvi da vere e proprie brutte figure, ma oggi abbiamo un’altra interessante dritta. Nell’era social in cui viviamo davvero facile scoprire chi sbircia il nostro profilo, basti pensare alle visualizzazioni delle nostre stories su Instagram. Non tutti sanno, però, che è possibile scoprire anche chi sta curiosando sul nostro Whatsapp. Ecco come.

Whatsapp, con questo passaggio puoi scoprire chi sbircia nel suo stato

Siete curiosi di scoprire chi guarda la vostra foto profilo o il vostro stato di Whatsapp? Per voi c’è una buona notizia: esistono alcuni metodi che permettono di sapere di più sui ‘curiosoni’ delle nostre informazioni personali. Proprio come avviene su Instagram e su Facebook, anche Whatsapp ha messo a disposizione le sempre più diffuse ‘storie’ che nell’app di messaggistica vengono definite Stato. Nelle impostazioni dell’app, nella sezione Privacy, dovrai spuntare l’opzione I miei contatti, per mettere a tutti di visualizzare lo stato e, di conseguenza, a te di scoprire chi lo ha visto! In questa sezione potrai anche decidere se nascondere lo stato a determinate persone o, al contrario, renderlo visibile solo a pochi contatti. Ma veniamo a noi, come possiamo scoprire chi ha curiosato sul nostro profilo Whatsapp?

Non vi resta che andare sulla schermata ‘Stato’ di Whatsapp, cliccare su Il mio stato e premere sul piccolo simbolo a forma di occhio, che vi comparirà nella schermata successiva. La cosa divertente è che vi sarà svelato non solo il nome del contatto che ha visualizzato lo stato, ma anche l’orario esatto in cui lo ha fatto. Un’informazione super interessante per i più curiosi! Il procedimento è pressoché lo stesso sia per i dispositivi Android che per gli IPhone: in entrambi i casi troverete il simbolo a forma di occhio da pigiare.

C’è da precisare che questo trucchetto è attuabile soltanto tramite dispositivi mobili: se utilizzate Whatsapp dal vostro pc, potrete scoprire soltanto il numero di coloro che hanno visualizzato il vostro stato, ma non l’identità, né l’orario della visita. E voi, avete mai scoperto qualche visitatore indiscreto sul vostro profilo di Whatsapp? Ora sapete come fare!