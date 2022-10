Bollette, sai quanto ti costa il frigorifero acceso? Una cifra assurda

È tempo di bollette altissime, ma sapete quanto costa il frigorifero acceso? Si tratta di una cifra davvero assurda: cosa bisogna sapere.

Chi ha una casa e deve provvedere anche al pagamento delle bollette, diciamoci la verità, non sta attraversando affatto un momento facile. La vita oggigiorno è aumentata tantissimo e pagare le utenze è diventato un vero e proprio lusso. Si dice che, molto presto, ne usciremo fuori e che questi anni saranno solo un ricordo lontano, ma sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo! Nel frattempo, però, non possiamo nascondervi che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori ‘mazzate’ – in termini di bollette, ovviamente – che non piacerà a nessuno di voi!

Con l’avanzare della tecnologia, sono tantissimi gli elettrodomestici che sono stati sperimentati ed approvati e che, ad oggi, rappresentano un ‘must’ nelle case italiane. Prima, ad esempio, si contavano davvero sulle dita di una mano quelle persone che avevano in casa un’asciugatrice. Adesso, invece, tutto è cambiato. E se non sono tutte le famiglie italiane ad averla, la maggior parte di loro non ne può fare a meno. E questo – per quanto possa risolvere tantissimi fastidiosi problemi in casa – vuol dire solo una cosa: un aumento forsennato della bolletta dell’energia. A proposito, vi siete mai chiesti quanto costa pagare un frigorifero acceso? È stata svelata la cifra: davvero clamoroso!

Quanto costa il frigorifero acceso? La cifra vi farà rabbrividire

Vi siete mai chiesti quanto costino i nostri ‘elettrodomestici’ preferiti e quanto influenzano la bolletta? Stando a quanto si apprende da Il Messaggero.it, sembrerebbe che sia stata fatta una stima di tutti i costi che le nostre amate macchine elettriche apportano al mese. Secondo questa analisi, fatta in collaborazione con Facile.it, infatti, sembrerebbe che al ‘primo posto’ degli elettrodomestici più cari, ci sia la lavatrice. Sapete, infatti, che un lavaggio di circa un’ora ha un costo che si aggira intorno i 53 e gli 88 centesimi? Immaginate, quindi, le bollette in quelle case in cui la lavatrice si fa tutti i giorni e, magari, anche diverse volte al giorno. Impensabile, non c’è che dire! A seguire la lavatrice, inoltre, vi è il forno, con un costo di circa 46/73 centesimi. Ed, infine, c’è il frigorifero. Sapete a quanto ammonta il suo costo da acceso? Scopriamolo!

Il costo del frigorifero, badate bene, al giorno è davvero alle stelle. Secondo Il Messaggero, infatti, sembrerebbe che sia una cifra che si aggira tra i 30 centesimi e ben 1 euro. Fate voi, a questo punto, l’addizione al giorno ed, addirittura, all’anno: vi usciranno dei numeri incredibili. A portare altre spese ed, ovviamente, aumenti sulla bolletta, infine, vi è anche il model del Wi-fi, l’asciugatore per capelli ed anche il televisore.

Sapevamo che i costi fossero aumentati, ma avreste mai immaginato cifre del genere?