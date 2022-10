Meglio non usare l’asciugatrice con il caro bollette: per asciugare i panni in casa fai così

L’asciugatrice è una grande comodità, ma con il rincaro dell’elettricità non è consigliabile: ecco allora come asciugare i panni velocemente.

La tecnologia ci ha regalato comfort inimmaginabili fino a quaranta o cinquant’anni fa e sicuramente la sfera casalinga è tra quelle che più hanno tratto beneficio dai progressi costanti in questo settore. Molte donne oggi lavorano e, sebbene spesso possano contare sui loro fidanzati, mariti o compagni, il tempo per dedicarsi alle faccende domestiche non è mai abbastanza.

Gli elettrodomestici sono diventati quindi fondamentali per tenere pulita e ordinata la nostra casa e svolgere altre incombenze che normalmente richiederebbero il doppio del tempo. Presi come siamo da mille impegni ogni giorno, ci sembra sempre che quest’ultimo scarseggi e quindi cerchiamo soluzioni rapide a molti problemi quotidiani.

Per quanto riguarda il lavaggio dei vestiti o comunque il bucato in generale, negli ultimi anni si è ampiamente diffuso l’uso dell’asciugatrice. E diciamoci la verità: in molti casi, si tratta di una manna dal cielo! In questo periodo, però, come ben sappiamo, far fronte a tutte le spese non sarà semplice: il rincaro delle bollette dovuto all’aumento dei prezzi di luce e gas ci costringe inevitabilmente a porre maggiore attenzione agli sprechi.

Sarebbe ad esempio un ottimo accorgimento rinunciare all’asciugatrice. Ma come fare per avere panni asciutti ugualmente in poco tempo? E’ più semplice di quanto pensi, bastano pochi trucchetti.

Asciugare i panni senza l’asciugatrice: soluzione contro il caro bollette

In questi giorni che ci avvicinano sempre di più ad un abbassamento delle temperature, vi abbiamo dato alcuni consigli su come riscaldare la vostra casa senza dover temere l’arrivo di cifre stellari da pagare in bolletta.

Oggi, invece, vi sveliamo alcuni metodi per risparmiare facendo a meno dell’asciugatrice. Sapevate, ad esempio, che per asciugare rapidamente il vostro bucato, è utile stendere i panni in bagno? Grazie al calore diffuso dall’acqua calda della doccia oppure da quello dei termosifoni, impiegheranno molto meno tempo.

Ovviamente, se andiamo proprio di fretta e non si tratta di indumenti di grandi dimensioni, possiamo anche ricorrere al phon. Anche in questo caso, però, è bene prestare attenzione a qualche regola: mai passarlo troppo vicino o sempre sullo stesso punto per scongiurare il pericolo di bruciare il capo. Quando invece dobbiamo asciugare vestiti più grandi, possiamo affidarci ad un ventilatore che emana aria calda.

In generale, non dimenticate di fare attenzione all’aerazione della stanza: l’umidità non è affatto favorevole ad un’asciugatura veloce! Proprio per evitarne la formazione, un altro punto fondamentale è il modo di stendere i panni: un’ottima regola in tal senso, è scuoterli bene e poi stenderli con precisione per non far accumulare il tessuto.

