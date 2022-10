Dovresti usarlo per lo scarico della doccia: l’acqua scenderà molto più velocemente; il trucco infallibile a cui non hai mai pensato.

È sempre il momento giusto per una doccia rilassante. Al di là dell’importanza dal punto di vista strettamente igienico, spesso quello della doccia diventa una vero e proprio appuntamento con il relax, una coccola che ci concediamo, lontano dai pensieri e dalle preoccupazioni. Un momento magico che, però, può essere rovinato da un fastidioso ma molto comune inconveniente: lo scarico intasato!

Quando l’acqua non scivola già velocemente è chiaro che il tuo scarico ha qualche problema. Problema spesso legato ai capelli, peli o, in generale, allo sporco che si accumula sotto il piatto, impedendo il normale deflusso dell’acqua. Come fare per sturare lo scarico in pochissimo tempo? Se preferisci non utilizzare prodotti chimici, sappi che c’è un metodo super naturale che ti risolverà il problema in men che non si dica. Ti basterà utilizzare un ingrediente che tutti abbiamo a casa, ma che spesso gettiamo via: gravissimo errore!

Metti questo nello scarico della doccia intasato: tornerà come nuovo

L’acqua non scorre via dallo scarico e la tua doccia rigenerante e rilassante si trasforma in un incubo. Niente paura! Il blocco dello scarico della doccia è un ‘imprevisto’ molto diffuso in bagno, ma, in alcuni casi, puoi risolvere il problema tu stesso, senza rivolgerti ad un idraulico. La pulizia della doccia è fondamentale, ma molto spesso ci dimentichiamo proprio dello scarico, la zona più ‘delicata’ della nostra doccia. È lì che si annidano capelli, sporco e calcare, che, a lungo andare, bloccano il deflusso dell’acqua, creando una sorta di tappo. Come abbiamo detto, però, esistono diversi metodi per liberare lo scarico personalmente e in brevi tempi e uno di questi è legato ad uno degli ingredienti più utilizzati nella nostra cucina. Di cosa parliamo?

Del nostro amatissimo caffè! Tra le bevande più consumate del nostro Paese, il caffè è ottimo da bere, ma non tutti sanno che è un vero e proprio ‘jolly’ anche in fatto di pulizie domestiche. In particolare, parliamo dei fondi del caffè, che quasi tutti gettiamo via al termine della preparazione della nostra gustosissima bevanda. Un grave errore, perché possono essere riutilizzati in numerosi modi, tra cui questo di cui vi parliamo oggi. Come procedere?

Con un cucchiaio versate i fondi del caffè ( che conserverete di volta in volta) nello scarico e lasciate che scivolino giù con abbondante acqua bollente. Il risultato sarà garantito ed immediato.. e che profumo! Lo straordinario odore di caffé aiuterà anche ad eliminare quelli sgradevoli, che spesso fanno ‘visita’ al nostro bagno, soprattutto in caso di ostruzioni dello scarico.

Il procedimento può essere utile anche per il lavandino. Che ne dici di provare e tornare a goderti la tua doccia calda?