Il tuo parquet non è mai stato così lucente e senza aloni: ti serve solo questo per farlo brillare ed igienizzarlo al meglio.

Fino a qualche anno fa rappresentava un scelta di pochi, ma oggi il parquet è il vero fiore all’occhiello dell’arredamento della casa. Elegante e raffinato, questa tipologia di pavimento permette di scegliere tra numerose sfumature di legno, per dare alla vostra abitazione un tocco assolutamente personale. Dal punto di vista estetico, il parquet è l’ideale, ma che fatica prendersene cura!

Non possiamo negarlo: il pavimento in parquet ha bisogno di manutenzione costante e di particolari attenzioni, rispetto alle classiche piastrelle in ceramica. Il legno è un materiale molto delicato, in particolar modo se si tratta di una superficie sulla quale camminiamo continuamente: il rischio di graffiarla o danneggiarla seriamente è molto alto. E, chiaramente, per contrastare i segni di usura, il parquet necessita di una pulizia costante. A questo proposito, vi sveliamo qualche piccolo ma efficace consiglio per far brillare il vostro parquet, senza rovinarlo ed eliminando ogni macchia ed imperfezione. Vi basterà davvero poco.

Parquet brillante e senza aloni: come pulirlo con poche e semplici mosse

Se siete desiderosi di scegliere pavimenti in parquet ma siete spaventati dalle tante ‘leggende’ che ruotano intorno a questo particolare materiale, siete nel posto giusto. Come abbiam detto, il parquet necessita di una cura più attenta rispetto ad altri tipi di pavimenti, e questa è una grande verità. Il legno è un materiale che, col tempo, tende a trasformarsi e una scarsa pulizia potrebbe causare rigonfiamenti, ossidazioni o danni irreparabili. Ma niente paura! Esistono diversi metodi che vi permetteranno di mantenere il vostro parquet pulito ed impeccabile, senza troppi sforzi. Come procedere?

La regola numero uno è non utilizzare un’eccessiva quantità acqua: se il pavimento non è ben asciutto, il legno assorbirà il liquido, creando umidità. Da evitare assolutamente anche prodotti molto aggressivi e spazzole con setole appuntite, che potrebbero graffiare la superficie. Cosa scegliere, quindi, per igienizzare il parquet? Premettendo che, in molti casi, è consigliato pulire il pavimento semplicemente con dell’acqua ( ricordate di asciugare velocemente dopo il lavaggio!), esistono dei prodotti specifici per la pulizia del parquet, che potrete trovare nei supermercati. Si tratta di detergenti neutri e super delicati e che rilasciano poca schiuma, perfetti per le superfici in legno.

E per gli amanti dei ‘rimedi della nonna’, ci sono alcuni utilissimi alleati per il benessere del vostro parquet, dall’olio di lino, che contrasta l’invecchiamento, alla menta, che aiuta anche a tenere lontani gli insetti. C’è chi non rinuncia, poi, all’immancabile aceto bianco, tra i prodotti naturali più utilizzati per pulire il legno. Nel caso del parquet, però, il consiglio è non esagerare con le dosi, per ottenere un risultato brillante senza danni.

E voi, siete pronti a tuffarvi nel magico mondo del parquet? Vi basterà soltanto avere un occhio di riguardo in più, per un risultato incantevole.