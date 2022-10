Non avrai più bisogno dei soliti prodotti per pulire il legno: fai così, risultato assicurato!

Per pulire il legno non è necessario usare i soliti prodotti che troviamo in commercio: ecco il rimedio naturale che lo renderà splendente.

Ami il legno e hai diversi mobili in casa fatti di questo materiale? Ottima scelta, sia dal punto di vista estetico che ecologico. Non a caso, si tratta del materiale più usato da secoli. Per quanto riguarda la sua pulizia, esistono vari prodotti in commercio, ma conoscendo alcuni trucchetti potresti risparmiare ed ottenere comunque risultati eccellenti.

Prima di procedere a svelarvi cosa vi sarà utile per far tornare il vostro legno come nuovo, ricordiamo che è sempre fondamentale trattarlo con cautela per evitare che risulti danneggiato. Come dicevamo, invece dei soliti prodotti, potreste provare con degli ingredienti naturali e semplicissimi: un grande vantaggio per le vostre tasche!

Vi serviranno solo 1 cucchiaio di aceto di mele e 3 cucchiai di olio d’oliva: spolverate la superficie da pulire, poi passateci sopra un panno o un pennello imbevuto di tale miscela e il vostro legno tornerà lucente come prima. Un ottimo modo per risparmiare in un periodo così complicato per molti dal punto di vista economico. Ingredienti naturali e facilmente reperibili in casa, come l’aceto, l’olio o il limone, possono essere di grande aiuto quando si tratta di faccende domestiche in generale.

Nel caso del legno, bisogna però sapere come evitare che si rovini perché, durante l’operazione di lavaggio, molti commettono un errore che può danneggiarne la bellezza. Esiste una tecnica ben precisa per scongiurare questo rischio: vediamo di cosa si tratta.

Come pulire il legno senza rovinarlo: il ‘segreto’ che tutti dovrebbero conoscere

Faggio, mogano, noce, ciliegio: qualunque sia il tipo di legno, l’arredamento per cucine, soggiorni e camere da letto di questo materiale conferisce all’ambiente un calore ed un’atmosfera accogliente davvero inimitabili. Ideale per una casa dallo stile elegante ma non troppo freddo, il legno resta un classico del design davvero intramontabile. Sarebbe un vero peccato, quindi, se dovessimo intaccare la bellezza del mobilio per un metodo di pulizia non corretto.

Quando svolgiamo tale operazione, dobbiamo ricordarci di passare il panno o il pennello seguendo la direzione delle venature, sia in un senso che in un altro. In tal modo, la soluzione di aceto e olio penetrerà perfettamente nel materiale. Dopodiché, come certamente già saprete, potrete stendere dell’olio paglierino con un pennello che ne farà risaltare la lucentezza. In alternativa alla miscela di cui vi abbiamo parlato, si può scegliere anche il Sapone di Marsiglia in scaglie. Fatele sciogliere in acqua calda, mescolate bene e vedrete che splendore!

Fare a meno di detersivi e prodotti vari spesso è semplicissimo, se conosciamo le giuste alternative: perché non provare?