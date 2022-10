Il segreto per un caffè perfetto? Sta nella pulizia della moka, se fai così vedrai che risultato

Il Segreto per un caffè perfetto? Sta proprio nella pulizia della moka, ecco cosa devi fare per avere un buon risultato.

Il caffè è una delle bevande che fa parte della quotidianità di tutti o quasi. Rappresenta la colazione di molte persone. C’è chi lo beve da solo e chi invece lo aggiunge al latte. Lo beviamo di mattina appena svegli ma anche durante il giorno: la cosiddetta pausa caffè è ormai famosa. C’è da dire che non a tutti piace, ci sono tante persone che non lo gradiscono e preferiscono bere un succo di frutta o altro.

Negli ultimi anni ha avuto un largo uso il caffè in cialda ma non sono pochi coloro che lo bevono ancora in moka. Per farlo bene ci sono alcuni accorgimenti da seguire. Dobbiamo pur dire che questo dipende comunque dal gusto personale. C’è a chi piace lungo e aggiunge un po’ di acqua in più nel contenitore e chi invece lo preferisce corto. Ma qual è il segreto per un caffè perfetto? Sta nella pulizia della moka!

E’ fondamentale seguire un buon procedimento, ma mi raccomando non usate saponi o detersivi: questo è l’errore più grave che potete fare! Per non farvi sbagliare vi sveliamo come potete lavare la macchinetta: questi sono i semplici passaggi da seguire.

Il Segreto per un caffè perfetto? Sta nella pulizia della moka, ecco cosa dovete fare

La colazione è uno dei momenti fondamentali ed è anche uno dei pasti più importanti. Farla la mattina dà quella carica in più per affrontare la giornata. Non tutti però la fanno, c’è chi non potrebbe ma rinunciarci e chi invece ci rinuncia facilmente. Una delle bevande che beviamo nelle prime ore è il caffè, che può essere fatto a seconda del gusto personale, lungo o corto.

Negli ultimi anni si è molto diffuso quello in cialda ma sono tantissime le persone che bevono quello della moka. Ecco, proprio la macchinetta è la base di partenza per far sì che venga un buon caffè. Dietro alla buona riuscita si nasconde un segreto e sta nella sua pulizia. Ancora oggi molti fanno un errore gravissimo, lavarla con saponi e detersivo. Non fatelo! La moka non va lavata con nessun tipo di sapone ma potete seguire dei facili passaggi. Per una pulizia giornaliera potete usare solo acqua corrente, in modo tale da eliminare qualsiasi residuo.

Invece, per pulire la caffettiera in modo più approfondito, ci sono altre fasi da seguire. L’igienizzazione periodica prevede la pulizia del filtro. Se i buchi sono otturati potete usare uno spazzolino morbido. Potete poi lavare la caldaia in due modi: è possibile infatti riempirla d’acqua e aggiungere due cucchiaini di aceto. Dopo questa fase, svuotatela e usate l’acqua. La guarnizione, invece, lo saprete bene, potete staccarla e pulirla con le mani o con un panno. Queste sono le fasi da seguire per la pulizia della moka ed equivale ad fare un caffè perfetto!