Soltanto due ingredienti e in appena 5 minuti il dolce è pronto: devi solo provarlo!

Per questo dolce super veloce occorrono solo due ingredienti e 5 minuti del vostro tempo: che bontà, devi solo provarlo anche tu.

In settimana, vi abbiamo spiegato com’è possibile preparare un dolce semplice e super soffice quando si è a dieta! Oggi, però, è Domenica: un piccolo peccato di gola potete concedervelo, non credete? Magari, non mangiate tantissimo durante il pranzo e concedetevi un po’ di dolce nel pomeriggio. Ci sembra un giusto compromesso, non credete?

Immaginate questa situazione: è Domenica, mancano poche ore al pranzo ed alcuni amici o parenti vi chiamano all’improvviso, dicendovi che sono in procinto di venire a mangiare a casa vostra, che fate? Il piatto di pasta è sotto al forno ed anche lo spezzatino deve finire cuocere, l’unica cosa che vi manca è il dolce che non avete preparato. State tranquilli e non fatevi prendere dal panico: vi basteranno due soli ingredienti per preparare un dolcetto semplice e veloce, ma che metterà tutti d’accordo.

Come preparare un dolce con solo due ingredienti: ci vorranno appena 5 minuti

Diciamoci la verità: il dolce è il vero e proprio ‘must’ della Domenica a pranzo! Che siano quelli comprati in pasticceria, un bel ciambellone della nonna o anche quelli fatti velocemente in casa, assaporare qualcosa che va in contrasto col salato appena mangiato è indispensabile. Cosa potete cucinare, però, se avete pochissimo tempo e, soprattutto, pochi ingredienti? Ne resterete davvero stupiti, ma stiamo per darvi una ricetta di un dolce che necessita di solo 2 prodotti e che si prepara al massimo in 5 minuti. Lo sappiamo che cosa state pensando: com’è possibile preparare un dolce solo con due ingredienti? È possibile, è possibile, state tranquilli.

Se anche voi avete avuto un’improvvisa voglia di dolce, tutto quello che vi occorre per esaudire il vostro desiderio è un barattolo di nutella e ben due dischi di pasta sfoglia, quelli che si vendono già belli e fatti al supermercato. Un gioco da ragazzi, vero? Come darvi torto! Se gli ingredienti per il vostro dolce saranno facilissimi da rintracciare, vi assicuriamo che anche il procedimento non sarà affatto da meno. Eccone i passaggi:

Adagiate un po’ di carta forno sul tavolo e stendeteci sopra un rotolo di pasta sfoglia, aiutandovi per bene con le mani ad aprirlo e stenderlo completamente; Iniziate a stendere un bel po’ di nutella in superficie; Chiudete il tutto con il secondo rotolo di pasta sfoglia, facendo pressione sui bordi; Posizionate al centro un bicchiere e tagliate dapprima la pasta sfoglia in quattro parti ed, in seguito, in spicchi; Prendete ciascuno spicchio ed arrotolatelo su se stesso verso destra; Mettete in forno, già precedentemente riscaldato, per circa 20 minuti a 200 gradi. Fate attenzione, però: prima di fare questo passaggio, spennellate un po’ di latte sulla vostra sfoglia, in modo da farla risultare più morbida.

Il dolce è servito e i vostri ospiti si leccheranno anche i baffi.

Ci è venuta l’acquolina in bocca solo a scriverne! Noi corriamo a prepararlo, voi?