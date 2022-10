Televisore, phon e modem wifi: quanto ci costano in bolletta, la cifra pazzesca

Televisore, phon e modem wifi: vi siete mai chiesti quanto ci costano in bolletta? La cifra è davvero pazzesca. Non ve lo sareste aspettati.

Fino ad oggi infatti, parlando del rincaro di energia e gas, ci siamo spesso soffermati soltanto sull’utilizzo di elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, lavastoviglie ed asciugatrice, ma ci sono anche degli altri dispositivi che pur essendo ‘invisibili’ nella nostra vita di tutti i giorni consumano comunque una discreta quantità di energia comportando un aumento della bolletta. A tal proposito, cerchiamo, quindi, di vederci chiaro.

Caro bollette

Come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno il fenomeno del caro bollette già registrato nei mesi precedenti tenderà ad acuirsi ulteriormente comportando non pochi problemi per le famiglie di italiani e non solo. Ecco perché se da un lato il Governo sta cercando di introdurre una serie di misure tese a contrastare questo problema e più in generale l’inflazione, dall’altro anche i singoli individui stanno adottando una serie di piccoli accorgimenti che potrebbero ridurre il costo delle bollette.

Per esempio, un buon sistema è quello di usare gli elettrodomestici soltanto in determinate fasce orarie oppure utilizzare lavatrice e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico. Ancora, per risparmiare bisognerebbe abbassare di qualche grado la temperatura del termostato non appena si accenderanno i riscaldamenti e si potrebbero anche scollegare i dispositivi in stand by. Tuttavia, al di là di questi piccoli trucchetti, vi siete mai chiesti quanto costano in bolletta strumenti come il televisore, il phon ed il modem wifi? Scopriamolo subito.

Quanto ci costano televisore, phon e modem wifi?

Al di là degli innumerevoli accorgimenti che possiamo adottare nella vita di tutti i giorni per cercare di risparmiare in bolletta vediamo ora di capire quanto ci costano esattamente alcuni dispositivi. Per esempio, guardare un film di circa due ore in un televisore al led da 40 pollici può costare anche 12 centesimi.

Ancora più costoso è, inoltre, l’utilizzo del phon. Per quanto infatti questo non si usi con la stessa frequenza del frigorifero necessita di un’elevata quantità di energia. Pertanto, fonarsi i capelli per 10 minuti con un phon da 2000 watt può costare 22 centesimi.

E che dire, invece, del modem wifi? Questo nelle nostre case è quasi sempre acceso e addirittura ci dimentichiamo di averlo, eppure costa in media 13 centesimi al giorno. Vale a dire, quindi, 50 euro l’anno. Una bella cifra che nella maggior parte dei casi passa inosservata sotto i nostri stessi occhi. Ad ogni modo, questi sono solo alcuni esempi, ma l’elenco potrebbe tranquillamente continuare. Ecco perché è quanto mai importante adottare una serie di accorgimenti che potrebbero farci risparmiare considerevolmente in bolletta.