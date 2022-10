È il trucco perfetto per far risaltare gli occhi verdi: non puoi rinunciare a questo colore; renderà il tuo sguardo unico.

È il colore di occhi più raro al mondo, ma senza dubbio tra i più affascinanti e magnetici. Parliamo degli occhi verdi, che, secondo gli studi, impreziosiscono il viso di appena il 2% della popolazione mondiale. Un colore attraente, dalle mille sfumature, ma come è possibile valorizzarlo al meglio? In nostro aiuto, come sempre, arriva il make up!

Come per tutti gli altri occhi, anche quelli verdi vengono particolarmente esaltati da alcune tonalità di ombretti e, al contrario, tendono a spegnersi se abbinati a determinati colori. Se sei alla ricerca del trucco perfetto e più adatto ai tuoi meravigliosi occhioni verdi, sei nel posto giusto! C’è un colore al quale non puoi proprio dire di no: il tuo sguardo di ringrazierà.

Make up per occhi verdi: il trucco ideale per valorizzarli

Hai un appuntamento importante, hai scelto l’abito, le scarpe e la borsetta: cosa manca? Il trucco giusto. Facile a dirsi, ma qual è il trucco davvero giusto per ognuno di noi. Premettendo che non esistono regole fisse e che, nel make up come in ogni cosa, esiste il gusto personale, esistono alcuni utili consigli che fanno al caso tuo se sei alla ricerca del trucco ideale per te. In particolare, oggi, ci rivolgiamo alle ‘poche’ fortunate che possono godere di splendidi occhi verdi. Qual è il trucco giusto per metterli in risalto e fare breccia nel suo cuore con un solo sguardo?

La parola d’ordine è viola! Proprio così, gli ombretti di colore viola intensificano al massimo gli occhi verdi, rendendoli più vivi e profondi. Ovviamente, potete optare per diverse tonalità, dal prugna al lilla, fino al ‘semplice’ rosa. Quest’ultimo è particolarmente adatto per un trucco più leggero e giornaliero: per le serate più ‘strong’, invece, affidatevi alle sfumature di viola. Ma non è tutto!

Se non siete particolarmente amanti del viola, esistono altre nuance che risaltano al meglio gli occhi verdi, creando caldi contrasti: potrete affidarvi agli ombretti marroni e oro, valide alternative per rendere il vostro occhio più acceso che mai. L’ideale è creare sfumature con entrambi i colori, dando vita a un contrasto che non appesantisce lo sguardo, come potrebbe fare uno smokey eyes troppo scuro. Per quanto riguarda matite e eyeliner?

Il colore nero è, senza dubbio, il più utilizzato, ma per gli occhi verdi è preferibile scegliere tonalità meno scure, come il grigio, viola o marrone. Renderanno l’occhio più vivo ed eviteranno l’effetto ‘chiuso e stretto’ che, talvolta’ creano le matite nere. Amiche dagli occhi verdi, non vi resta che mettervi all’opera e creare il make up perfetto per il vostro appuntamento da sogno.