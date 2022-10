Se avete anche voi questo problema abbiamo il rimedio giusto: via le macchie di fuliggine da vestiti, muri e tappeti, eliminiamole tutte!

Se pensate che solo il camino possa causare questo fastidioso inconveniente sappiate che non è proprio così. Quando brucia un composto di tipo organico, infatti, si forma questa “polvere” odiosa che finisce per spandersi ovunque. Di sicuro avete provato a liberarvene in modo classico ma vi siete accorti che non è così semplice. Vestiti, muri e tappeti: le macchie di fuliggine sono ovunque ma con questo rimedio le eliminerai tutte.

Si tratta di un composto che lascia macchie odiose ovunque, in casa. Che si tratti delle pareti o dei nostri abiti, per non parlare dei tappetti. I classici metodi di pulizia sembrano non riuscire a fronteggiare questo problema e iniziamo davvero a sentirci frustrati e impotenti. Non disperate! Dovete sapere che possiamo contrastare la fuliggine con dei metodi naturali che andremo a spiegarvi nel prossimo paragrafo.

Elimina le macchie di fuliggine da muri, tappeti e vestiti: rimedio naturale!

La cosa da tenere a mente è che dobbiamo assolutamente liberarcene. Questo perché respirare la fuliggine non è proprio l’ideale per la nostra salute. Di conseguenza dobbiamo assicurarci di farla sparire dalla nostra casa. Come? Ve lo spieghiamo subito.

Iniziamo dai tessuti e, quindi, dai nostri vestiti. Se ci siamo ritrovati imbrattati ciò che dobbiamo fare è munirci di semplicissimo sale. Sì, quello fino che usiamo per insaporire le ricette. Andremo quindi a spolverarlo sulla zona interessata e lasceremo agire per una ventina di minuti. Usando poi un pennello o una spazzola dalle setole morbide andremo a spazzarlo via. Ci accorgeremo che anche la fuliggine è sparita, lasciando solo l’alone. A questo punto possiamo procedere con un classico lavaggio con i nostri detergenti e il gioco è fatto.

Con i tappeti, invece, bisogna procedere con attenzione. Questo perché se proviamo a “strofinare” via questa polvere odiosa ci ritroveremo con una bella macchia che sarà poi un vero incubo far sparire. Anche in questo caso dovremo provvedere ad “assorbirla”. Come? Utilizzando del semplice talco. Se non ne avete a disposizione servitevi del bicarbonato di sodio. I passaggi sono gli stessi di quando abbiamo usato il sale. Ricopriamo con una bella quantità la zona e lasciamo agire. Poi scuotiamo il tappeto all’esterno, senza spazzolare!

Infine, i nostri muri. Se non sono proprio imbrattati e interamente ricoperti, possiamo provare a realizzare noi stessi una miscela con cui lavarli. Useremo dell’acqua mista ad uno sgrassatore e aggiungeremo anche un goccio di detergenti per piatti. Vaporizzeremo questa miscela su di un canovaccio o una spugna e con delicatezza andremo a sfregare la parete. Abbiamo cura poi di utilizzare un panno pulito e umido per eliminare le tracce di sapone!