Non serve solo per cuocere: ecco alcuni problemi domestici che puoi risolvere col forno a microonde; scommettiamo che non ci hai mai pensato?

Veloce e versatile, il forno a microonde è sempre più utilizzato in cucina, per cuocere e preparare le pietanze più varie. Una valida alternativa al forno elettrico, che offre numerosi vantaggi, sia dal punto di vista del gusto che della cottura.

Inizialmente, il forno a microonde veniva impiegato solo per alcune semplici funzioni, come scongelare gli alimenti o riscaldare il latte e l’acqua per té e tisane. Ma, soprattutto con l’uscita dei nuovi modelli, è stato chiaro che con il microonde è possibile cucinare e cuocere praticamente tutto, ovviamente seguendo le giuste istruzioni. Ma se ti dicessimo che questo elettrodomestico ti potrà risolvere anche tantissimi problemi che con la cucina non c’entrano nulla? Proprio così… Forse non ci hai neanche mai pensato, ma ecco cosa puoi fare grazie al magico microonde.

Forno a microonde, ecco come puoi utilizzarlo: è un ottimo alleato contro molti problemi domestici

Tutti lo utilizziamo per cucinare, ma il forno a microonde può fare molto di più. Oltre a quelli tradizionali che tutti conosciamo, il microonde permette, infatti, numerosi usi alternativi ed è in grado di risolvere tantissimi fastidiosi ‘imprevisti’ domestici, non per forza legati al mondo dei fornelli. Curiosi di scoprirne alcuni?

Partiamo dalle spugnette, sia quella che utilizzi per pulire ( cucina o altro) che quelle per il trucco: per eliminare sporco, germi e batteri non ti resta che immergerle in un contenitore con acqua e aceto e lasciare in microonde alla massima potenza, per cinque minuti. Sempre alla massima potenza potrai impostare il forno se vuoi dare nuova vita al tuo mascara: hai presente quando diventa secco ed è impossibile applicarlo sulle ciglia? Ecco, non gettarlo via, mettilo nel microonde anche solo un minuto! Microonde che è perfetto anche per sterilizzare barattoli e vasetti, da porre in forno ancora bagnati ( massima potenza per un minuto). Pensi sia finita qui? Ti sbagli!

Tornando per un attimo in cucina, il microonde è ideale per agevolarti in diverse mansioni, come quella di pelare l’aglio. Disponilo intero, o a spicchi, sul piatto per circa 20 secondi a potenza media e vedrai che magia! La buccia verrà via molto più facilmente. Così come più facilmente riuscirai a spremere limoni o arance se li passerai in microonde prima di procedere. L’elettrodomestico ti permette, inoltre, di tostare in maniera veloce ed efficace tutta la frutta secca, dalle noci alle mandorle, ma anche le spezie e le erbe aromatiche.

Questi sono solo alcuni degli usi impensabili di questo magico elettrodomestico, divenuto ormai indispensabile nelle nostre case. E tu, come lo utilizzi?