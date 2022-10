Poche gocce di questo prodotto possono aiutarti a combattere l’acne: lo conosci benissimo

La soluzione contro l’acne che mai avresti immaginato: ce lo hanno quasi tutti in casa e ne basta solo qualche goccia.

L’acne è una fastidiosa malattia della pelle che colpisce soprattutto i più giovani creando non pochi disagi estetici. Tutto parte da un’infiammazione del follicolo pilifero che fa spuntare il cosiddetto ‘brufolo’. Di solito, è il viso la parte più interessata dal fenomeno, ma non sempre è così: a volte anche le spalle, il dorso, il torace, possono esserne colpiti.

Molto probabilmente, se sei adolescente, ne sai già qualcosa. Se invece hai già superato quella fase, ricorderai benissimo gli anni passati a cercare un rimedio efficace contro questa vera e propria scocciatura. Ad ogni modo, anche gli adulti possono soffrirne e magari a periodi alterni: fatto sta che si tratta di un grosso fastidio che tutti vorremmo risolvere con una bacchetta magica!

A tutti è capitato almeno una volta e a qualsiasi età di trovarsi un orribile foruncolo proprio in pieno viso pochi giorni prima di un appuntamento importante e, allora, cosa fare in questi casi? Oltre ai farmaci, esistono anche dei rimedi fai da te che possono contribuire a migliorare notevolmente la situazione. Uno di questi non lo avresti mai immaginato, ne siamo certi!

Può essere un ottimo rimedio contro l’acne: lo avrai usato centinaia di volte senza saperlo

Ti sorprenderà non poco sapere che uno dei prodotti più utili nella lotta all’acne è il collutorio: sì, proprio il famoso disinfettante per l’igiene orale che tutti conosciamo e che il dentista raccomanda sempre di usare per una perfetta pulizia della bocca. Non a caso, andrebbe utilizzato per pulire periodicamente lo spazzolino da denti. Una procedura semplicissima, ma fondamentale: riempi un bicchiere di collutorio e immergi per un paio d’ore lo spazzolino e vedrai che tornerà come nuovo. Tornando all’acne, lava il viso e passa sui brufoli un batuffolo di cotone imbevuto di collutorio: cominceranno immediatamente a seccarsi.

Le origini di questo prezioso liquido risalgono al lontanissimo 1879 e, in virtù delle sue proprietà sterilizzanti, è uno strumento destinato prevalentemente all’uso medico e chirurgico. Ma proprio perché così utile contro i batteri, il collutorio si rivela da sempre efficacissimo in tanti altri settori. Sapevi per esempio, che con un bel pediluvio di circa mezz’ora puoi rimuovere le micosi dalle unghie dei piedi?

Oppure, può essere un ottimo antiparassitario per i vostri amici a quattro zampe. Può essere utile inoltre a pulire schermi di pc e televisori e a profumare i sanitari del bagno versandone qualche goccia nel wc. O ancora, il collutorio è un ottimo deodorante per la casa: getta nella spazzatura un foglio imbevuto di tale liquido e i cattivi odori dei rifiuti spariranno.

Avresti mai pensato che il collutorio potesse aiutare anche contro i tanto odiati brufoli?