Per rendere ancora più morbido il tuo gateau di patate, devi aggiungere questo: ne bastano 2 cucchiai

Se preferisci più morbidezza per il tuo gateau di patate, questo piccolo segreto può fare al caso tuo: aggiungi questo e vedrai che bontà!

Nato a Napoli nel Settecento, durante il regno di Ferdinando I di Borbone, il gateau di patate è da secoli uno dei piatti tipici della tradizione partenopea. Il nome francese deriva dall’introduzione nel Regno di Napoli di alcuni termini della lingua d’Oltralpe avviata da Maria Carolina d’Asburgo.

Diventata regina grazie al matrimonio col re Ferdinando I di Borbone, la nuova sovrana chiamò a corte i cuochi francesi che fecero conoscere questo piatto ai napoletani. Il popolo meridionale celebre in tutto il mondo per la sua fantasia, vi apportò poi delle modifiche, aggiungendovi per esempio i salumi come prosciutto e salame. Anche il nome fu trasformato in ‘gattò’ e ancora oggi c’è chi continua a chiamarlo così.

Ricco di sapore seppur fatto con ingredienti semplici, questo sformato concede ampia libertà alla fantasia in quanto a insaccati e formaggi da aggiungere. Un’ottima idea anche per svuotare il frigo dagli avanzi di cibo, evitando così che vadano sprecati: soprattutto in questo complicato periodo, è consigliabile adottare tutti gli stratagemmi più utili a risparmiare e anche in cucina esistono tante soluzioni geniali in tal senso. Basta conoscere i prodotti giusti e il gioco è fatto.

A grandi linee, la ricetta del famoso pasticcio viene preparata più o meno alla stessa maniera da tutti. Come per tutte le altre pietanze, però, anche qui esiste un piccolo trucco per dare quel ‘tocco magico’ che rende tutto più speciale. Pronti a scoprire di cosa si tratta? E’ davvero facile!

Gateau di patate, il segreto per farlo morbidissimo: basta fare così, bontà assicurata

Una delle caratteristiche più amate de gateau è sicuramente il perfetto amalgamarsi di alcuni degli ingredienti più succulenti della cucina nostrana. Chi sa resistere a prosciutto, provola, uova e a quella crosta dorata e leggermente croccante? Vediamo innanzitutto quali sono esattamente gli ingredienti, che potrai comunque arricchire secondo il tuo gusto personale, aggiungendo magari del salame.

5/6 patate bollite grandi

pangrattato q.b.

sale

pepe

130g parmigiano

200g prosciutto cotto

200g provola a cubetti

3 uova

1 uovo per coprire

pangrattato q.b.

Basta bollire le patate, schiacciarle, aggiungere sale, pepe e infine il parmigiano. Dopo aver fatto raffreddare, aggiungi le uova, il pangrattato, la provola e il prosciutto. Versa tutto in una teglia imburrata, copri lo sformato con un uovo sbattuto e pangrattato e metti in forno a 180° per 40 minuti.

A questo punto, il tuo delizioso gateau sarà pronto da gustare, ma c’è un dettaglio che potrebbe renderlo ancora più appetitoso. Aggiungendo 2 cucchiai di latte, diventerà ancora più morbido del solito!

Buon appetito!