Una frittata di patate così non l’avevi mai assaggiata: il ‘tocco magico’ da conoscere assolutamente

Se cerchi un’idea per un secondo piatto facile e veloce, ecco un’irresistibile variante della classica frittata di patate: te ne innamorerai!

La frittata è sicuramente uno dei piatti più semplici e più amati della nostra cucina: con pochissimi ingredienti e impiegando pochi minuti, è possibile gustare una vera bontà in grado di conquistare anche i più piccoli. Come per il resto dell’immensa arte culinaria tricolore, ovviamente ne esistono innumerevoli varianti: di zucchine, di spinaci, di basilico…insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Una delle più famose è sicuramente quella di patate, molto diffusa anche in Spagna in una versione leggermente diversa, ma comunque ottima. La frittata di patate è un vero ‘cult’ anche qui da noi e, se quella classica è davvero squisita, la versione che vi proponiamo qui non è da meno. Ideale per una cena veloce, per gustarla al lavoro durante la pausa pranzo o come stuzzichino per l’aperitivo: insomma, provate a seguire questa ricetta e sarà impossibile non innamorarsene!

A differenza di quella classica, questa prevede una succulenta farcitura: prosciutto e formaggio o, se si preferisce una versione vegana, vanno bene anche verdure grigliate. In ogni caso, le patate dovranno essere grattugiate finemente ed amalgamate con amido di mais, sale e pepe. La frittata farcita si potrà cuocere sia in padella che al forno e conservare in frigo per due giorni, chiusa ermeticamente in un recipiente.

Vediamo allora come realizzare questo secondo piatto così delizioso e semplicissimo da fare!

Ricetta della frittata di patate ripiena: non l’avevi mai mangiata così!

Proprio come la celebre omelette, tipica pietanza dei nostri ‘cugini d’Oltralpe’, anche la frittata di patate farcita è composta da due strati. Questi servono a racchiudere il ripieno: in poche mosse, farete un ‘figurone’ con amici e parenti. Per prima cosa, vi serviranno 4 patate, 2 uova, 4 fette di prosciutto cotto, 40 gr. di amido di mais, 110 gr. di formaggio filante grattugiato, sale, pepe ed olio evo.

. Prendiamo l’ingrediente ‘fulcro’ della nostra frittata ovvero le patate e grattugiamole a listarelle sottili;

. mettiamole in una ciotola e laviamole con l’acqua;

. usiamo un colino per spremere e togliere tutta l’umidità;

. amalgamiamo le patate con il sale, il pepe e l’amido di mais;

. dividiamo in due il composto ottenuto e mettiamo ciascuna metà nella padella con l’olio;

. procediamo a versare le uova precedentemente sbattute e friggiamo ogni lato per 3-4 minuti;

. poniamo sopra la frittata le fette di prosciutto e il formaggio

. copriamo con l’altra metà della frittata e lasciamo cuocere per far sciogliere il formaggio e renderlo filante.

Nel caso in cui vogliate una cottura più leggera, potete optare per il forno: ci vorranno appena 20 minuti a 180 °C.

Non sembra anche a voi un’idea formidabile da realizzare al più presto per una cena da leccarsi i baffi?