Aggiustare il trucco rotto si può ed è più facile di quanto pensi: fai così e tornerà come nuovo

Il rimedio per aggiustare il trucco rotto che hai sempre voluto conoscere: basta fare questo e risolverai un problema davvero fastidioso.

E’ tra le scocciature più odiose che possano capitare: il tuo ombretto, blush o phard preferito cade a terra e si frantuma in mille pezzi e magari lo avevi comprato da poco! Tutto da buttare? Niente affatto: aggiustare il trucco rotto sarà un gioco da ragazzi se applichi questo metodo semplice e rapido.

A chi non è mai successo che, per una disattenzione, mentre siamo intente a ultimare il nostro look prima di uscire da casa, inavvertitamente facciamo cadere sul pavimento quel trucco che ci piace da impazzire? E che nervi se c’era ancora parecchio prodotto nel contenitore! Ebbene, se finora non hai trovato altra soluzione che relegarlo alla spazzatura, sappi che un sistema c’è per salvare almeno gran parte del trucco ed è davvero efficace.

Prima di svelarvi come risolvere questo dilemma che ci ha accompagnato per anni, munisciti di un cucchiaino o una spatolina, alcol etilico ed un contagocce. Non farti ingannare dalle premesse: non si tratta di un lavoro complicato e sperimentarlo sarà molto più semplice che spiegarlo. Pronta quindi a scoprire come risolvere una volta per tutte uno degli inconvenienti più insopportabili?

Aggiustare il trucco rotto non è un’utopia: fai così e non crederai ai tuoi occhi

Scommettiamo che solo a cercare di immaginare come si possa ricompattare un make-up distrutto in mille pezzi, fai fatica a credere che possa esserci un’altra soluzione oltre alla pattumiera. Una volta però che ti sarai armata dei pochi strumenti elencati poc’anzi, provarci si rivelerà più facile del previsto.

Per prima cosa, polverizza anche la parte di trucco rimasta ancora intatta. Proprio così e procedendo capirai subito perché. Rimetti tutta la polvere di trucco nel suo contenitore originale o versala su della carta da forno. Con il contagocce aggiungi qualche goccia di alcol etilico alla polvere o, in alternativa, la soluzione per le lenti a contatto. Una alla volta, per evitare che il composto diventi troppo liquido.

Col cucchiaino o la spatolina amalgama la polvere e l’alcol fino a trasformarli in una pasta morbida che metterai nel contenitore originale avendo cura di livellarla. Fai asciugare per uno o due giorni: darai così il tempo all’alcol di evaporare e alla fine noterai che il trucco tornerà come appena comprato. Come si vede, è un rimedio anche sicuro: la pelle non correrà alcun pericolo perché l’alcol sarà andato via completamente.

Un sistema che ci permetterà anche di non sprecare soldi, vantaggio da non sottovalutare visto il periodo.

Avresti mai pensato che potesse essere così semplice salvare i tuoi trucchi preferiti?