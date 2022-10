Cosa metti nel sugo di pomodoro acido: così sarà tutta un’altra storia

Il sugo di pomodoro acido rischia di rovinare l’intera preparazione: ecco cosa devi aggiungere per salvare tutto in un men che non si dica, è questo l’ingrediente del quale non potrai più fare a meno

Viva la pappa al pomodoro! Ebbene, il sugo di pomodoro è sicuramente uno dei condimenti più apprezzati da adulti e piccini. Il pomodoro è d’altronde un ingrediente protagonista di numerose ricette, ma c’è poco da fare dinanzi ad una perfetta pasta al pomodoro condita con un filo d’olio a crudo, basilico e parmigiano, non si passa davanti! Un grande classico che ancora oggi costituisce una bontà per gli occhi e per il palato!

Cucinare un sugo di pomodoro alla perfezione però, può nascondere qualche piccola insidia. Sappiamo bene che il pomodoro in sé, è un ingrediente acido e che pertanto in cottura potrebbe sprigionare questa sua acidità marcando un po’ il sapore dell’intera preparazione. Per i deboli di stomaco, che soffrono ahimè di reflusso, questa non è certamente la preparazione ideale! Ma a tutto c’è rimedio, soprattutto in cucina. E con questo semplicissimo passaggio voglio svelarti un trucchetto che salverà la tua preparazione in un men che non si dica! Ecco cosa metti nel sugo di pomodoro acido: così sarà letteralmente tutta un’altra storia! E’ questo l’ingrediente del quale non potrai più fare a meno!

Il segreto per salvare un sugo di pomodoro acido è questo ingrediente

Come rimediare ad un sugo di pomodoro acido? Il rimedio è dietro l’angolo, anzi in cucina! Come abbiamo detto poco fa, in cucina possiamo sempre trovare un rimedio per recuperare il nostro piatto e portarlo in tavola nel migliore dei modi. Se ci ritroviamo con in pentola un sugo di pomodoro acido, la soluzione proposta prevede l’aggiunta di uno di questi due ingredienti considerati dei veri e propri alleati in cucina. Sono in grado non solo di spegnere la componente acida, ma in caso di lieve bruciatura, tirano via anche quel sapore amarognolo che viene a diffondersi all’interno del nostro sugo. Ma di quali ingredienti stiamo parlando?

Ebbene, sono diversi i rimedi che possiamo adottare in cucina per giungere alla risoluzione del nostro problema, ed in questo caso, di fronte ad un sugo acido, abbiamo a disposizione due rimedi super efficienti! Non sarà necessario buttare via tutto e rifare il sugo perché con questo trucco lo avremo pronto senza nessun problema.

1 Carota o 1 Patata possono in questo caso essere le nostre alleate per provvedere a trovare la soluzione. Non dovremo fare altro che, lavare innanzitutto la carota o la patata, dopodiché provvediamo a sbucciarla. A questo punto non ci resta che immergere all’interno del sugo l’ortaggio o il nostro tubero e lasciarlo al suo interno fino alla fine della cottura. Dopodiché, non ci resterà che tirarlo via e provvedere a condire la nostra pasta con il sugo appena preparato!