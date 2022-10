Se desideri una chioma lunghissima devi smettere di fare questo: è un grave errore che spezza i capelli; un consiglio che devi assolutamente seguire.

Avere capelli lunghi, sani e forti. È il sogno di ogni donna, ma non è così semplice da realizzare: in alcuni casi, far crescere i capelli diventa una vera e propria impresa. C’è chi le prova tutte, dai prodotti professionali alle maschere fai da te, ma il risultato non è mai quello sperato. Se vi dicessimo che c’è una cosa a cui non hai mai pensato che potrebbe svoltare la tua vita e quella della tua chioma?

No, non parliamo di qualcosa da fare, ma qualcosa da non fare assolutamente più, per il benessere e la salute dei tuoi capelli. Si tratta di un abitudine molto comune, ma che può rivelarsi davvero dannosa per la tua chioma. Ecco un consiglio utilissimo per evitare che i tuoi capelli si spezzino e che, quindi, crescano più velocemente!

Come far cresce i capelli: i segreti per avere una chioma lunghissima e l’errore da non fare

Quello secondo cui, a qualcuno, i capelli non crescono è un falso mito. I capelli crescono sempre, a tutti, ma, purtroppo, si spezzano anche. È proprio questo il motivo per il quale, in alcuni casi, l’impressione è proprio quella che la chioma non aumenti mai in lunghezza. Ciò avviene soprattutto in caso di capelli già fini e sottili per natura, ma alcune, sbagliate, abitudini possono contribuire al danneggiamento della nostra chioma. Lasciando da parte i soliti ( ma sacrosanti!) consigli di non eccedere con l’utilizzo di piastre, ferro e phon ad alta temperatura, oggi ti diamo un’altra importante dritta che farà rinascere la vostra chioma.

Se i tuoi capelli sono fragili e tendono a spezzarsi, lasciali sciolti! Proprio così, le acconciature troppo strette, che richiedono di maneggiare e tirare molto i capelli, sono un vero e proprio danno per la vostra chioma. Si rischia di spezzare i capelli nelle estremità più basse ma non solo: potresti addirittura staccarli dalla radice. Il consiglio per chi ama le acconciature ma non vuole stressare i capelli è quello di optare per qualche soluzione più “morbida”, come lo chignon basso, che non tiri molto la chioma.

Tenere troppo a lungo i nostri capelli ‘prigionieri’ di elastici e pinzette può causare, anche, mal di testa e problemi al cuoio capelluto: vi capita di provare dolore sulla cute quando portare la coda di cavallo tutto il giorno? È causata dalle pressione costante sulle terminazioni nervose.

Ultima chicca: dopo aver sciolto i capelli, massaggia delicatamente la cute per provare subito una piacevole sensazione di sollievo. Prenditi cura dei tuoi capelli e la chioma lunga che hai sempre desiderato non resterà soltanto un sogno.