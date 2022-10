Il motivo per cui non devi buttare via le bucce di banana: ti risolveranno un enorme problema in casa; il trucchetto che non conoscevi.

Un gusto unico, ma anche numerose proprietà nutrizionali: la banana è uno dei frutti più amati e consumati al mondo. Da mangiare da sola o come ingrediente per ricette super golose, la banana ha un ruolo fondamentale sulle nostre tavole. E se vi dicessimo che può essere fondamentale anche lontano dalla cucina?

Forse non tutti lo sanno ma gettare via la buccia della banana dopo averla mangiata è un grave errore. Un vero e proprio spreco, poiché può essere utilizzata per risolvere alcuni fastidiosissimi problemi domestici. Un trucchetto che non tutti conoscono ma che vi cambierà la giornata. Ecco di cosa si tratta.

Non buttare via le bucce di banana dopo averle mangiate: utilizzale così

Tutti pazzi per la banana! A colazione, a fine pranzo o come spuntino: non importa quando, ma c’è chi non riesce proprio a dire no a questo frutto dal sapore unico e inimitabile. Un sapore che apprezzerai ancora di più quando scoprirai che la banana, oltre ad essere buonissima, può risultare anche utile. Per la precisione, la sua buccia!

Hai capito bene, la buccia di banana è uno di quegli ingredienti magici, assolutamente naturali, che possono essere utilizzati per le pulizie della tua casa. In questo caso, delle tue scarpe. Di cosa stiamo parlando e come procedere? Il primo passo è, ovviamente, quello di non gettare via la buccia dopo aver mangiato la banana: ti servirà proprio la parte interna della buccia, quella bianca, ricca di oli naturali capaci di lucidare alla perfezione le tue calzature e di ridonare il loro originale splendore.

Un rimedio veloce e soprattutto economico, che farà tornare le tue scarpe, in pelle o cuoio, come nuove. Il procedimento è molto semplice: strofina con delicatezza la parte interna della buccia di banana, quella bianca, sulla superficie delle tue scarpe e, alla fine, pulisci con un panno di cotone pulito. Il risultato è sensazionale e sarai felice di non aver ricorso al classico lucido per scarpe o a prodotti chimici e nocivi. L’ennesima prova che, con poche e semplici mosse, è possibile pulire, igienizzare, detergere o, in questo caso, lucidare con ingredienti e prodotti del tutto naturali, presenti in ogni cucina. E non è finita qui!

Lo stesso procedimento che hai utilizzato per le scarpe può essere applicato anche alle borse, purché si faccia tutto con delicatezza e cura. E voi, conoscevate questo impensabile ed utilissimo retroscena sulle gustosissime banane? Siamo certi che, da oggi, amerete ancora di più questo frutto dall’iconica ( ed utilissima!) buccia gialla. Cosa aspettate a provare?