Non sei in ritardo per il pranzo di oggi: questo lo prepari in pochi minuti per un gusto ‘wow’

Avete già idee per il pranzo di oggi? Questo primo piatto lo prepari in pochi minuti, ma il suo gusto sarà ugualmente wow: provaci anche tu.

Per quanto cucinare per i propri cari sia davvero un’attività piacevolissima, c’è da mettere in conto che tante volte è piuttosto faticoso. Le idee col passare del tempo, infatti, giungono al termine e, soprattutto, mettere d’accordo i gusti di ciascun componente della famiglia, non è assolutamente una cosa da niente. Ad esempio, avete già qualche cosa in mente sul pranzo di oggi?

Mancano pochissimi minuti a mezzogiorno, ma se non avete ancora cucinato nulla e non avete idea su quello che dovrete andare a cucinare per i vostri cari, state senza pensiero: ci pensiamo noi! Dopo gli ‘innovativi’ spaghetti e aglio, che – a quanto pare – hanno riscosso un successo impressionante, noi di Universomamma siamo pronti a darvi la ricetta per un altro primo piatto da leccarsi i baffi. No, state tranquilli: non impiegherete moltissimo tempo! Anzi, vi diremo di più: gli ingredienti che dovrete utilizzare sono solo due, il procedimento sarà brevissimo e, cosa più importante, il gusto sarà davvero squisito. Pronti a saperne di più? Prendete il taccuino: dopo ci ringrazierete.

Per il pranzo di oggi vi proponiamo un primo piatto squisitissimo: che gusto!

Il pranzo che oggi abbiamo scelto di consigliarvi è davvero speciale! Non solo, come dicevamo precedentemente, non prevede l’utilizzo di tantissimi ingredienti, ma vi impiegherà davvero pochissimo tempo. Becchiamo due piccioni con una fava così, no? Bando alle ciance, prendete carta e penna ed iniziate a segnare tutto l’occorrente per un primo piatto da sogno!

Gli ingredienti che vi occorrono per questo pranzo di oggi sono:

Circa 300 grammi di pasta: non abbiamo preferenza sul suo taglio o sulla sua quantità. Queste due ‘caratteristiche’, come potete chiaramente comprendere, dipende molto dai gusti e, soprattutto, dalla fame. In ogni caso, potete optare sia per una pasta lunga che corta: in entrambi i casi, va benissimo; Olio per cucinare: Sale grosso; 1 acciuga saluta 1 tartufo.

Non fatevi ‘spaventare’ da questi due ‘insoliti’ ingredienti: vi assicuriamo che il gusto di questo primo piatto è davvero pazzesco! Detto cosa ci occorre, non ci resta che spiegarvi per filo e per segno il procedimento:

Dopo aver pulito perfettamente il tartufo con un panno asciutto, iniziate a grattugiarlo all’interno di una scodellina; Prendete l’acciuga, pulitela accuratamente e rimuovete tutte le parti opportune, e tagliatela finemente per poi aggiungerla al tartufo poco prima grattugiato; Allungate il composto di acciuga e tartufo con un po’ di olio e fate in modo che tutto si amalgami alla perfezione; Scolate la pasta, che nel frattempo cuoceva in acqua salata, ed unitela a questo cremoso miscuglio.

Fatti i piatti, non vi resta che unirvi alla vostra famiglia e gustarvi questo piatto delizioso.

Provate a farla anche voi a casa e vi assicuriamo che farete un figurone.