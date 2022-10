Non sono i soliti spaghetti aglio e olio: aggiungi questo ‘insolito’ ingrediente e vedrai che novità

Non sono i ‘soliti’ spaghetti aglio e olio: aggiunti questo insolito ingredienti e vedrai che assaporerai una vera novità, che bontà!

Riempire le nostre tavole coi dei succulenti pasti, non è assolutamente una cosa difficilissima. La tradizione culinaria nostrana, infatti, è talmente ricca di piatti che ogni giorno si ha la possibilità di variare e presentare ai nostri cari dei menù sempre diversi. Per stasera, ad esempio, vi consigliamo vivamente un buon piatto di spezzatino: vi assicuriamo che farete contenti tutti! Se parliamo, però, di piatti tradizionali e, soprattutto, di cucina ‘povera’, non possiamo fare a meno di ricordarvi gli spaghetti aglio e olio! Una vera bontà, non credete? Sapete, però, che a questo ‘solito’ piatto potete aggiungerci una vera novità? Fatelo anche voi: i vostri ospiti si leccheranno persino i baffi!

Cucinare un piatto di spaghetti aglio e olio, è un vero e proprio gioco da ragazzi! C’è la possibilità di renderlo ancora più cremoso e succulento con un tocco da vero chef, certo, ma preparare questo tipo di piatto non ci impiega tantissimo tempo. Se vi dicessimo, però, che conosciamo un’alternativa a questo ‘solito’ piatto, ci credereste? La materia prima, ovviamente, restano sempre l’aglio e olio, ma ad essi aggiungiamo un insolito ingrediente che renderà il tutto ancora più speciale. Pronti a saperne di più e a ripeterlo nelle vostre cucine? Prendete carta e penna!

Spaghetti aglio e olio, prova anche tu questa novità: vedrai che bontà

Si tratta di uno dei piatti più semplici da preparare e dei più gustosi da assaggiare, ma se ai classici spaghetti aglio e olio aggiungi questo insolito ingrediente, ti assicuriamo che il risultato sarà una vera e propria prelibatezza, ma soprattutto ‘clamorosa’ novità. Procediamo dapprima con l’elenco di quello che vi occorrerà ed, in seguito, col procedimento da mettere in pratica.

Per preparare questo piatto, ci occorreranno:

Una manciata di spaghetti (il peso, ovviamente, è a vostra discrezione e, soprattutto, appetito);

2 spicchi d’aglio;

circa 100 ml di olio;

peperoncino (se volete);

Rullo di tamburi: 4/5 alici salate. Avete letto proprio bene, si: è questo l’ingrediente segreto da aggiungere ai classici spaghetti aglio e olio, che vi renderà il tutto davvero squisito.

Una volta spiegativi tutti gli ingredienti, non ci resta che raccontarvi il procedimento:

Prendete una padella ed iniziate a versare l’olio con l’aglio;

Quando vi siete resi conti che l’aglio sta iniziando a dorarsi abbastanza, inserite le vostri alici. Il loro taglio è a vostra preferenza. C’è, infatti, chi preferisce tagliarle in modo da farle amalgamare completamente all’aglio e olio. E chi, invece, preferisce vederle chiaramente;

Una volta che il vostro condimento è pronto, scolate la pasta – che nel frattempo avete fatto cuocere con un po’ di sale grosso (non esagerate con questo, anche le alici sono parecchio salate) – ed unitelo, amalgamandolo alla perfezione.

I vostri spaghetti aglio e olio con questa novità sono pronti!

Non perdetevi questa novità sulle vostre tavole: i vostri amici e parenti ne saranno soddisfatti!