Prova a metterne un po’ sui termosifoni e vedrai che risultato: un trucco super economico per profumare casa in senza alcuna fatica.

Non c’è nulla di paragonabile all’aprire la porta di casa ed essere invasi da un piacevole profumo di pulito. Questo, però, non sempre accade, soprattutto nei mesi invernali, quando tendiamo a tenere spesso finestre e porte chiuse. Nonostante la pulizie quotidiane, non è sempre facile far sì che il profumo di pulito permanga nelle nostre case, ma, oggi, ti sveliamo un trucchetto pazzesco che ti cambierà la vita.

Un trucchetto che riempirà i tuoi ambienti di un odore inebriante: di cosa si tratta? Ti servirà un semplice ingrediente, presente in tutte le nostre cucine: non dovrai fare altro che poggiarne qualche piccolo pezzetto sul termosifone caldo e la magia avrà inizio. Un rimedio veloce, semplice e, soprattutto, economico: una valida alternativa ai deodoranti per ambienti, al 100% naturale. Curiosi scoprire di cosa parliamo?

Come profumare casa con un ingrediente naturale che hai in cucina

Hai finito le pulizie domestiche ma non ti senti ancora del tutto soddisfatto? È ‘colpa’ del poco profumo che emanano le tue camere. Nulla riesce a dare la sensazione di fresco e pulito completo come un buon odore! Non tutti, però, amano servirsi di deodoranti per ambienti, per qualcuno troppo forti, oltre che non sempre economici. C’è un modo per profumare la tua casa senza fatica e, soprattutto, risparmiando? La risposta è sì e resterai senza parole quando scoprirai questo meraviglioso rimedio della nonna.

Un rimedio utilizzabile solo nei mesi più freddi: il motivo? Ti serviranno i termosifoni accesi. Poche e semplici mosse per sprigionare un profumo fresco e ineguagliabile… quello delle arance! Proprio così, ti basterà mettere le bucce di arancia, dopo averla consumata, sul vostro termosifone acceso: il caldo seccherà le bucce, che sprigioneranno un aroma fruttato, che invaderà tutta la tua casa per almeno un paio di giorni. Il segreto è spargere le bucce sui termosifoni delle varie camere, per spandere il profumo in tutta la tua abitazione. È perfetto anche per la camera da letto: un profumo deciso ma allo stesso tempo non troppo forte, che rilassa e favorisce un sonno tranquillo. Lo stesso procedimento può essere effettuato anche con altri frutti, come il mandarino: il risultato sarà allo stesso modo delizioso.

Una volta essiccate e disidratate, le bucce di arancia possono essere ancora riutilizzate: sono ideali per realizzare centrotavola e decorazioni per la vostra casa, come i profumatissimi pot-pourri. E tu, conoscevi questo meraviglioso metodo per ‘riciclare’ le bucce dei tuoi agrumi preferiti? Una vera e propria svolta per gli amanti del fai da te e dei rimedi naturali. Prova e non te ne pentirai!