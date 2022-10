Se aggiungerai questo semplice ingrediente alla pasta e piselli lo trasformerai in un capolavoro gourmet: che gusto spettacolare!

Uno dei nostri primi piatti a base di legumi preferiti. I piselli sono davvero strepitosi, perfetti da gustare sia in primavera che in autunno e si prestano a moltissime pietanze, tutte sfiziosissime. Oggi vogliamo rimanere sul classico e aiutarvi a rendere un piatto amatissimo un capolavoro. Puoi trasformare la pasta e piselli in un capolavoro gourmet: basta aggiungere questo ingrediente!

Se state pensando che per ottenere un piatto fenomenale dovrete spendere chissà quanto o stare tutta la mattina in cucina vi sbagliate di grosso. In fatto di costi e cottura la ricetta resterà la stessa poiché l’ingrediente che andremo ad aggiungere è probabile che lo teniate già in frigo e se così non fosse vi costerà giusto pochissimi euro. Vi assicuriamo, però, che il risultato sarà una vera prelibatezza.

Aggiungi questo ingrediente alla pasta e piselli: lo trasformerai in un capolavoro gourmet

Vi elenchiamo di seguito il necessario:

pasta a scelta;

1 barattolo di piselli precotti (circa 150 grammi);

2 uova;

50 grammi di pancetta a fettine;

sale e pepe quanto basta;

olio d’oliva quanto basta;

cipolla tritata quanto basta.

Sì, proprio così, arricchiremo il nostro piatto con l’aggiunta di uova e, fidatevi, diventerà cremoso e saporito come mai prima d’ora. Iniziamo subito preparando una padella antiaderente in cui andremo a riversare l’olio d’oliva e la cipolla tritata. Lasciamo scaldare e uniamo anche la pancetta a fettine che avremo sminuzzato per bene. A questo punto, una volta che la base è dorata, accorpiamo i piselli sgocciolati. Aggiungiamo una tazzina di acqua calda e copriamo con un coperchio. Lasciamo cuocere il tempo necessario ad ammorbidirli, in genere un quarto d’ora o massimo venti minuti sono sufficienti.

Mentre i piselli si cuociono mettiamo a bollire anche l’acqua per la pasta. Giunta a bollore caliamola e lasciamo andare la cottura dopo aver salato. Poco prima che la pasta sia pronta andiamo a rompere in un recipiente le uova e sbattiamole con un pizzico di sale e pepe. Teniamole da parte mentre scoliamo la pasta e ricordiamo di conservare un po’ di acqua di cottura di quest’ultima.

Andiamo a riversare la pasta nella padella con i piselli e uniamo le uova sbattute. Iniziamo a saltare a fiamma dolce, rimescolando senza mai fermarci. L’uovo dovrà cuocere in fretta ma non trasformarsi nella classica frittatina. All’occorrenza, possiamo allungare con un po’ dell’acqua di cottura tenuta da parte. Spegniamo quindi la fiamma e controlliamo il sale. Non l’abbiamo aggiunto ai piselli perché la pancetta di solito insaporisce abbastanza. Dritti a tavola con questo capolavoro: una pasta e piselli così cremosa e saporita non si è mai vista!