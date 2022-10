Calzini spaiati dopo il bucato? Ecco alcune soluzioni pratiche e veloci per riutilizzarli; probabilmente non ci avevi mai pensato.

È uno dei grandi misteri legati alle faccende domestiche. Si, parliamo proprio della sparizione dei calzini! Sarà capitato a tutti, dopo il bucato, di ritrovarsi con un calzino in meno, nonostante si sia sicuri di averne messi due in lavatrice. Dove finiscono i calzini?

In alcuni casi, trattandosi di indumenti molti piccoli, possono restare incastrati nella piccola cavità tra la guarnizione dell’oblò e il cestello della lavatrice: molti calzini finiscono del rubo di scarico e recuperarli è impossibile. In altri casi, semplicemente, li abbiamo persi per casa e, quando meno ce lo aspettiamo, ci rispuntano davanti, permettendoci di ricomporre la coppia. Ma cosa fare se non riusciamo a ‘riunire’ i due calzini? Ebbene, gettare via il calzino spaiato è un vero spreco: puoi riutilizzarlo in tantissimi modi e oggi te ne suggeriamo alcuni.

Calzini spaiati, non buttarli via: ecco come possono tornarti utili in casa

Calzini spaiati, che fastidio! Se anche voi fate parte della grande moltitudine di persone che deve fare i conti con questo ‘problema’ del bucato, siete nel posto giusto. Un problema che, però, potrà trasformarsi in una curiosa e sfiziosa soluzione. Di cosa parliamo?

I calzini spaiati possono essere riciclati ed essere utilizzati in modo decisamente creativo. Il primo tra tutti, spolverare! Il calzino, soprattutto quello in lana, può rappresentare un alleato potentissimo per le vostre pulizie: indossatelo come un guanto e vi sarà possibile raggiungere anche le superfici più strette e difficili da spolverare. Aggiungente, ovviamente, dell’acqua o i prodotti più adatti al materiale che dovrete igienizzare. Ancora, i calzini spaiati possono trasformarsi in comodi sacchetti per inserire fiori secchi o bucce di frutta secche: è così che darete vita a dei profumatori per armadi o cassetti del tutto naturali e super efficaci. Potrete chiudere la parte superiore con un nodo o, se non riuscite, cucendola. Sempre aiutandovi con ago e filo, potrete realizzare delle divertenti marionette per giocare con i vostri bambini: in questo caso potrete sbizzarrirvi anche con i colori e cucendo dei bottoni e dei fili di lana potrete realizzare occhi e capelli. È finita qui? Assolutamente no.

I calzini spaiati possono aiutarvi anche per combattere un altro sgradevole ‘imprevisto’ molto frequente nei mesi freddi dell’anno: gli spifferi di porte e finestre. Create un paraspifferi personalizzato riempendo calzettoni con dell’ovatta, creando un vero e proprio ‘serpentone’ che vi proteggerà dall’aria fredda proveniente dall’esterno.

Insomma, se anche voi trovate calzini singoli dopo aver fatto il bucato non disperatevi: basta un po’ di fantasia per riciclare ed utilizzare in modo creativo anche gli oggetti più impensabili. E voi, ci avevate mai pensato?