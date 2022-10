Non è la ‘classica’ ricetta: aggiungi questo e il tuo risotto verrà super cremoso

Non vi stiamo per dare la ‘classica’ ricetta del risotto, ma qualcosa di innovativo: aggiungi questo al tuo piatto e verrà super cremoso.

Siamo abituati a mangiarlo allo zafferano, ai funghi porcini, coi frutti di mare e con molto altro ancora, ma siete pronti a prendere nota di questa versione inedita del risotto. Non è la ‘classica’ ricetta, come dicevamo poco fa, ma di qualcosa di ‘insolito’, che siamo certi che conquisterà tutti i vostri commensali. Gli ingredienti da prendere in considerazione, così come la succulenta cioccolata calda di cui vi abbiamo recentemente parlato, sono pochissimi e il procedimento da mettere in pratica è veramente facile. Il suo gusto, però, sarà qualcosa di sensazionale.

Per quanto la cucina tradizionale italiana offra una vastità di piatti tutti succulenti, non si può nascondere di quanto sia ‘divertente’ sperimentare tra i fornelli della nostra casa ed ‘inventare’ nuovi piatti. Se, infatti, adesso vi dicessimo che il ‘classico’ piatto amato da tutti gli italiano può avere un tocco in più con un ingrediente completamente nuovo, ci credereste? È questa la ricetta che stiamo per darvi e che, soprattutto, vi invitiamo di ripetere al più presto ai vostri cari. Vi assicuriamo che, dopo averlo assaggiato, non solo si leccheranno i baffi, ma vi chiederanno addirittura il bis. Una vera soddisfazione, no?

Non è la classica ricetta del risotto: aggiungi questo ingrediente e vedrai che bontà

Come dicevamo, quindi, la ricetta che stiamo per darvi non è quella ‘classica’ del risotto, ma qualcosa che ci porta alla mente un piatto tradizionale italiano, soprattutto del Sud del nostro paese, e che ha un piccolo tocco completamente inedito. Tutto quello che vi occorre, non è altro che un po’ di salsa, delle melanzane e del riso. Avete già immaginato di che cosa parliamo, vero? Proprio di lui: dell’amato risotto alla norma!

Siamo pronti a svelarvi tutti i ‘segreti’ di un risotto alla norma saporitissimo e, soprattutto, davvero cremoso. Prima di svelarvi il procedimento, però, scopriamo tutto quello che occorre per la sua preparazione:

1 Passata di pomodoro; Riso; Olio; Melanzane; Aglio; Basilico

A questi ingredienti, ne vanno aggiunti altri due – che, però, vi sveleremo alla fine – che vi renderanno il risotto super cremoso e mantecato. Scopriamo insieme, però, il procedimento per questo gustoso e succulento risotto:

Prendete le vostre melenzane, lavatele per bene ed iniziatele a tagliare a cubetti;

In una padella, mettete un po’ d’olio, l’aglio e fate soffriggere. Una volta raggiunta la doratura dell’aglio, toglietelo ed aggiungeteci le vostre melenzane, che farete dorare per circa 10 minuti;

Una volta preparato il condimento del vostro risotto, non vi resta che interessarvi alla cottura del riso. In una pentola piuttosto alta, mettete dell’olio ed iniziare a farlo tostare per poco meno di 5 minuti, aggiungete la salsa e mescolate – senza far attaccare il riso alla pentola – per circa 5 minuti ed, infine, aggiungete del brodo vegetale, continuate a girare fino alla fine della cottura del riso

A questo punto, non vi resta che aggiungere i due ingredienti ‘segreti’ e mantecare il tutto: il Grana e la ricotta salata;

Dopo aver fatto questo passaggio, aggiungete del basilico, se è di vostro gradimento, e le melenzane che avete precedentemente fritto.

Consiglio extra di Universomamma: se volete rendere il vostro risotto ancora più cremoso, potete anche frullare la melenzane. Il procedimento è lo stesso, ve lo assicuriamo. Quando, però, le togliete dalla pentola, passatele immediatamente in un frullatore e lasciate da parte la cremina.

Con questo risotto super cremoso, i vostri ospiti si inviteranno sempre!