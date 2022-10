È questo il tocco segreto per una cioccolata calda da leccarsi i baffi: cremosa ed avvolgente come mai prima d’ora

Aggiungi questo ‘tocco segreto’ e la tua cioccolata calda sarà da leccarsi i baffi: calda, cremosa ed avvolgente, mai bevuta così.

L’estate è ormai finita da un pezzo e, seppure non siano ancora subentrate quelle rigide temperature, dobbiamo ammetterlo: con l’entrata dell’autunno, c’è sempre voglia di cioccolata calda. Recentemente, vi abbiamo svelato il ‘trucchetto’ per averla quasi perfetta, ricordate? Che ne dite se adesso, invece, vi riveliamo qual è il tocco segreto per farla venire super calda, cremosa ed avvolgente?

Con l’arrivo dell’autunno e delle basse temperature, non solo si è soliti tirare fuori dall’armadio i maglioni di lana – su cui vi abbiamo svelato un piccolo segreto per un lavaggio indimenticabile – ma si è anche abituati a trascorrere un pomeriggio in casa, in compagnia delle amiche e con una bella tazza di cioccolata calda davanti. Uno scenario davvero commovente, non c’è che dire! Vi siete mai chiesti, però, se ci sia un tocco segreto che la rende ancora più cremosa, calda ed avvolgente? Ci pensiamo noi a rivelarvelo e quando l’assaggerete, siamo certi che non lascerete mai più.

Aggiungi questo ‘tocco segreto’ alla tua cioccolata calda: sarà davvero da leccarsi i baffi

Prima di spiegarvi qual è il tocco segreto per una cioccolata calda avvolgente e ancora più cremosa, ci teniamo ad anticiparvi una cosa: questa ‘ricetta’ va bene per tutti! Ci spieghiamo meglio: questa valida alternativa alla ‘classica’ cioccolata calda, infatti, va bene sia per chi è attento alla linea e, quindi, alla dieta e sia per chi non s’interessa della forma fisica. Insomma, abbiamo ‘beccato’ due piccioni con una fava, non credete?

Gli ingredienti per questa gustosa cioccolata calda sono:

1 bicchiere e mezzo di latte di soia, anche se qualsiasi altro tipo di latte vegetale può andare benissimo; 10 gr di fecola di patate; 8 gr di cacao amaro.

Da come si vede, alcuni ingredienti sono leggermente diversi dalla ‘classica’ ricetta della cioccolata, ma vi assicuriamo che il risultato sarà ugualmente sorprendente. Se ‘semplici’ sono gli ingredienti da utilizzare, vi assicuriamo che altrettanto elementare è il procedimento da eseguire: non dovrete fare altro, infatti, che unire il cacao al latte, versarlo in una pentolina e girarlo fino a quando non si è raggiunta la consistenza che vi piace.

Consiglio extra di Universomamma: se volete rendere la vostra cioccolata calda ancora più indimenticabile, non vi resta che aggiungere qualche piccola spezie. A partire dall’anice stellato fino alla vaniglia o, addirittura, alla noce moscata, sono tantissimi i ‘metodi’ per renderla spaziale!

Cosa ne pensate di questa ricetta super gustosa della cioccolata calda? Se anche voi la provate nelle vostre cucine, farete felici davvero tutti. Nessuno vi potrà dire di no, ne siamo certi!