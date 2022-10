La frittata non ci delude mai e piace proprio a tutti: non la solita di patate, rendila sfiziosissima, si prepara in pochi minuti

Quando non vogliamo spendere una fortuna ma comunque offrire ai nostri familiari una cena nutriente e saporita la frittata è sempre la scelta vincente. Gustosa e semplicissima, con pochi euro mette sempre tutti d’accordo. Che ne dite di provarne una versione stuzzicante? Non la solita frittata di patate: così la rendi sfiziosissima in pochi minuti.

Di sicuro anche voi conoscete la ricetta classica, ma noi abbiamo pensato di modificarla un po’ per trasformarla in un vero capolavoro di gusto. Vi assicuriamo che non vi costerà nemmeno un euro in più rispetto all’originale ma sarà di una bontà irresistibile. Di certo diventerà la preferita dei vostri bimbi, su questo non ci sono dubbi!

Frittata di patate, non la solita: rendila sfiziosissima così, facile e veloce!

Vediamo prima di tutto quali ingredienti ci occorrono e poi come si deve procedere:

4 uova (regolatevi in base al numero di persone);

sale e pepe quanto basta;

2 patate;

100 grammi di ricotta;

parmigiano quanto basta;

spezie a piacere.

Come prima cosa andremo a lavare e sbucciare le patate, tamponeremo via l’acqua in eccesso le taglieremo a dadini. In una padella antiaderente riverseremo una bella quantità di olio d’oliva, diciamo tre cucchiai e faremo scaldare. Andremo quindi a riversare le patate e lasceremo che si dorino e ammorbidiscano per bene.

Intanto, un recipiente, lavoreremo le uova con un pizzico di sale, pepe e parmigiano. Uniremo poi anche la ricotta che avremo lasciato ammorbidire a temperatura. Con una spatola amalgameremo il tutto fino ad ottenere un bel composto cremoso.

Quando le patate saranno ormai ben dorate andiamo a riversare in padella anche il composto di uova e ricotta. Copriamo con un coperchio e lasciamo che la frittata cuocia per bene da un lato. Quando saremo certi che è ben dorata andremo a capovolgerla aiutandoci con un piatto. Di nuovo copriremo e lasceremo dorare anche l’altro lato. A questo punto non dobbiamo fare altro che impiattare la frittata e aggiustare, se dovesse servire, con sale e pepe.

Mai così sfiziosa e saporita, semplicissima: si prepara davvero in una manciata di minuti è fa impazzire tutti. Possiamo, ovviamente, arricchirla a nostro gusto aggiungendo ingredienti di ogni genere. Se, ad esempio, avete affettati o formaggi da consumare in frigo, ma anche delle verdure. Basta un pizzico di fantasia e la nostra cena non sarà mai noiosa, anzi, farà sempre faville e riuscirà nell’impresa di mettere d’accordo tutti quanti, bimbi compresi. Corri a prepararla per la cena di questa sera, è così semplice ed economica che non ci sono scuse!