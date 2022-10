Tutte pazze per il rossetto rosso ma ci sono alcune ‘regole’ da seguire: solo così il make up sarà irresistibile; i consigli beauty che non potete non conoscere.

Partiamo subito così: il rossetto rosso sta bene a tutte. Proprio così, che voi abbiate la pelle scura o l’incarnato un po’ più chiaro, questa è una tonalità di rossetto che si addice praticamente a tutte. Ci sono, però, alcune piccole precisazioni da fare e alcuni consigli da seguire per realizzare un make up perfetto e, soprattutto, valorizzare i lineamenti di ognuna di noi.

Anche il rosso, come tutte le altre nuances, presenta diverse sfumature ed alcune di questo sono più o meno indicate per specifiche labbra. Fai attenzione a non commettere questi errori e l’effetto finale del tuo trucco sarà ‘wow’!

Le regole del perfetto make up: quando e come applicare il rossetto rosso?

C’è chi ama applicarlo solo di sera e chi, invece, osa anche nei look mattutini. Quel che è certo è che il rossetto rosso rappresenta uno di quegli accessori che non può mai mancare nei beauty di ogni donna. Ma a chi sta bene il rossetto rosso?

A tutte, purché si seguano alcuni, piccoli, consigli beauy che possono rivelarsi estremamente utili. Abbiamo già detto che esistono mille sfumature di rosso, tutti diversi l’uno dagli altri. Per chi ha incarnato chiarissimo è perfetto il rosso corallo o lampone, insomma, i colori aranciati; per le pelli più scure e mediterranee, invece, l’ideale è un rosso acceso, super infuocato. Ma, come sempre, anche il finish gioca un ruolo fondamentale!

Se possedere labbra piuttosto sottili, il segreto è scegliere un rossetto rosso lucido, che allargherà i bordi e conferirà alla vostra bocca un effetto più pieno e carnoso. Il consiglio per voi è quello di illuminare il più possibile le labbra per donare volume, evitando colori scuri e decisi. Chi ha già labbra importanti, invece, può tranquillamente optare anche per un rossetto matt e opaco, senza il timore dell’effetto ‘rimpicciolito’. Non è finita qui!

Un’altra importante raccomandazione riguarda tutte le tonalità di rossetto ma, in particolare, il rosso: non eccedete con la ‘stratificazione’! Non pensate di rendere il vostro rossetto più duraturo passandolo e ripassandolo sulle vostre labbra: è un grave errore. Rischierete di creare un effetto pastoso, creando ‘crepe’ e rughette fastidiose dal punto di vista estetico. Oltre al rischio, molto concreto, di ritrovarsi il rossetto sui denti a make up ultimato. Per fissare al meglio il colore sulle labbra vi basterà utilizzare un primer apposito: il risultato sarà incredibile.

E voi, avete già scelto il rossetto rosso perfetto per i vostri look di questo week end? Seguite queste piccole dritte e il risultato sarà assolutamente pazzesco.