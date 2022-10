E’ perfetto per tutti i giorni, questo make up dà al viso un effetto naturale: segui questi passaggi e vedrai il risultato.

Al trucco dedichiamo diverso tempo. Naturalmente questo dipende anche dal gusto personale, c’è a chi piace molto e a chi invece no, quindi evita di truccarsi o comunque di fare un make up pesante. Quando usciamo prima ancora ci dedichiamo alla cura del corpo e del viso. Dopo aver scelto quali abiti indossare e quale stile sfoggiare si passa al trucco e all’acconciatura.

Anche i capelli non sempre sono facili da gestire. Spesso vogliamo farli in un modo, provare un’acconciatura e vengono in un altro. Anche qui, senza l’aiuto di un professionista, ci adattiamo alle nostre capacità. Come anche per il make up. Se lo facesse un esperto il risultato non potrebbe che essere più che soddisfacente. Sono in grado di fare dei capolavori al viso, attenuare le occhiaie e valorizzare lo sguardo come vogliamo.

Questo dipende anche dal posto dove dobbiamo recarci. Se dobbiamo uscire per fare una semplice passeggiata preferiamo dei colori semplici e leggeri. Se invece dobbiamo andare ad una festa o a un evento importante, scegliamo colori più forti e accentuati. Oggi vogliamo fornivi una piccola guida su come fare un trucco perfetto per tutti i giorni, che abbracci la naturalezza e dia quindi al viso un effetto super naturale.

Per andare ad una festa o ad un’occasione importante solitamente dedichiamo più tempo per preparaci e truccarci. Usiamo soprattutto un trucco più accentuato e che si noti. Quando invece dobbiamo uscire per fare una semplice passeggiata o andare a comprare qualcosa, preferiamo fare al viso un make up leggero, dandogli un effetto super naturale.

Ma come fare per far sì che l’effetto sia perfetto per tutti i giorni e naturale? Allora prima di tutto stendete sul viso il fondotinta. Dovete stenderlo bene in modo tale da non lasciare grumi o zone in cui il colore è diverso. Usate poi il correttore per attenuare occhiaie e imperfezioni; successivamente fissate il tutto con la cipria. La nuova fase prevede l’utilizzo del mascara. Fate attenzione in modo da non sporcarvi.

In seguito usate il blush per dare un po’ di colore al volto, sulle guance, o anche l’illuminante. Per le labbra usate un rossetto color carne o anche un lucidalabbra dello stesso colore. Questo, come avrete notato è un trucco semplicissimo, senza l’utilizzo di ombretti. Potete anche usare qualche colore in più. Sulla palpebra potete usare infatti un colore nude, sul marrone chiaro o poco più scuro e stenderlo. Sul lato esterno dell’occhio, se volete rendere l’effetto non uniforme con un solo colore, potete usare un ombretto sempre sulla tonalità marrone, ma più forte, senza esagerare. Vedrete che l’effetto sarà super naturale e senza forzature.