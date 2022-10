Altro che di carne o pesce: prova le polpettine di patate dal cuore cremoso, piacciono proprio a tutti, una tira l’altra, squisite

Se a tavola ci sono le patate possiamo stare certi che tutti saranno soddisfatti. Questo ingrediente è davvero genuino e gustoso, quale che sia il modo in cui decidiamo di cucinarlo. Polpettine di patate dal cuore cremoso: una tira l’altra, piacciono proprio a tutti.

Ti dimenticherai di quelle di carne o pesce, perfino di quelle di verdure. Queste sono sfiziose, semplicissime e ti costeranno anche pochissimo. Cosa si potrebbe volere di meglio? Andiamo a prepararle insieme!

A tutti piacciono le ricette semplici ed economiche, soprattutto se si rivelano anche saporite come quella che vi stiamo presentando. Cosa ci occorre:

Mezzo chilo di patate;

1 uovo;

3 cucchiai pieni di parmigiano grattugiato;

Sale e pepe quanto basta;

2 albumi;

Spezie a piacere;

100 grammi di provolone a pezzetti.

Come potete vedere vi basteranno patate e uova, oltre che del semplice condimento, per portare a tavola questa ricetta favolosa. Come prima cosa dobbiamo bollire le patate in acqua salta fino a renderle tenere. Andremo quindi a scolarle, sbucciarle e schiacciarle per ottenerne una crema.

Andiamo quindi ad unire al composto, sistemato in un recipiente, l’uovo e il parmigiano e iniziamo a lavorare. Se vi doveste accorgere che il tutto è troppo cremoso e liquido usate una spolverata di pangrattato per addensare. Controlliamo quindi il sale e se occorre aggiungiamone. Insaporiamo anche con il pepe e le spezie che abbiamo scelto.

Ora dal composto stacchiamo dei pezzi che andremo a lavorare a forma di pallina. Schiacciamo con i palmi delle mani e al centro posizioniamo un pezzetto o due di provolone. Richiudiamo la pallina. Mettiamole su di un vassoio foderato di carta da forno e lasciamole assestare in frigo 10 minuti.

Mettiamo a scaldare sul fuoco una padella o un tegame con l’olio per friggere. Intanto montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale. Una volta che l’olio sarà ben caldo immergiamo le palline prima negli albumi e poi nell’olio. Lasciamo dorare le nostre polpettine per qualche minuto su entrambi i lati e scoliamo. Un pizzico di sale se occorre e dritti a tavola!

Consiglio extra: potete aggiungere al composto anche del prosciutto a cubetti o altri tipi di affettati che amate e avete in frigo e che magari volete consumare. Se di vostro gusto potrete unire al parmigiano del pecorino per una nota aromatica irresistibile. Alcuni usano anche le verdure per arricchire queste polpette, a voi la scelta. Infine, se volete cuocerle al forno, immergetele in un uovo sbattuto invece che solo nell’albume e poi rotolatele nel pangrattato.