È la prima cosa da fare ma in molte lo dimenticano: un errore ‘cosmetico’ da evitare assolutamente per il benessere della vostra pelle e la buona riuscita del vostro make up.

Pelle del viso liscia e senza imperfezioni, in modo tale da realizzare un make up impeccabile. Sì, è il sogno di ogni donna, ma per alcune sembra essere irrealizzabile. Ebbene, niente paura! Come ogni altra parte del nostro corpo, il viso richiede tanta cura, soprattutto perché è una zona costantemente a contatto con l’aria e, quindi, con smog ed impurità.

Se iniziamo a prenderci cura del nostro viso, però i risultati saranno incredibili, anche dal punto di vista del make up. E, a questo proposito, c’è uno step fondamentale che in molti trascurano ma che rappresenta proprio l’ABC di un trucco perfetto, duraturo e, soprattutto, non dannoso. Scopri di cosa si tratta.

Qual è la prima cosa da fare quando si devono acquistare creme o trucchi

Nonostante il tuo impegno e pur avendo seguito il tutorial alla perfezioni non ottieni mai il make up dei tuoi sogni? Forse il problema sta a monte. Hai idea di quale sia il tuo tipo di pelle? Già, perché è proprio questa la prima cosa da capire prima di fare qualsiasi altro passaggio. Prima di acquistare creme, fondotinta, blush e così via, è importantissimo capire in quale pelle ci si identifica. Questo perché, appunto, esistono prodotti specifici e mirati per ogni tipologia di pelle, da quelle secchia alle grasse, fino a quelle miste o iper sensibili.

La pelle grassa è, tendenzialmente, quella più semplice da riconoscere, poiché, a causa della notevole produzione di sebo, risulta spesso unta al tatto e presenta fastidiose imperfezioni come brufoli, punti neri e poli dilatati. Anche la pelle secca ha i suoi svantaggi: per via della disidratazione, risulta spesso squamata, ruvida e molto fragile. Non staremo qui ad elencare le varie caratteristiche della pelle, ma a darti un prezioso consiglio: prima di acquistare creme o qualsiasi prodotto per il viso è bene conoscere quali siano i più adatti per noi. Se non riesci a capire da sola qual è il tuo tipo di pelle, il consiglio è quello di rivolgersi ad uno specialista, che saprà indirizzarti nell’acquisto dei prodotti che fanno per te. Il mondo del make up, infatti, offre le più svariate possibilità per ogni esigenza.

Se hai la pelle grassa, ad esempio, devi assolutamente stare alla larga da fondotinta lucidi ma, piuttosto, scegliere prodotti con effetto opacizzante. Al contrario, se la tua pelle è secca, la scelta dovrà ricadere su prodotti super idratanti, ricchi di sostanze mirate ad uniformare il viso e evitare screpolature.

E tu, cosa aspetti a scoprire quali sono i prodotti giusti per te? Il suo viso rinascerà e anche il tuo make up risulterà ‘wow’! Provare per credere.