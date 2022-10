Prossima settimana complicata per il Toro ma anche altri due segni: dovrete tenere davvero duro

La prossima settimana sarà piuttosto complicata per il segno del Toro ed anche due altri segni: mai come stavolta dovrete tenere duro.

Sta per iniziare l’ultima settimana del mese di Ottobre, quella che per alcuni segni purtroppo sarà piuttosto complicata. In attesa di scoprire cosa riserverà Novembre, anche se – come raccontato in un nostro articolo – sembrerebbe che ci siano delle previsioni decisamente splendenti per alcuni segni, non ci resta che anticiparvi quello che andrà la settimana prossima.

Una settimana decisamente importante, quella che sta per iniziare. Non solo perché manca davvero pochissimo ad Halloween, ai suoi travestimenti e ai suoi ‘dolcetto o scherzetto’, ma anche perché sembrerebbe che sarà una settimana piuttosto complicata per alcuni segni zodiacali. Da quanto si apprende dalle previsioni, infatti, sembrerebbe che il mese di Ottobre non si concluderà affatto nei migliori dei modi né per il Toro e né per altri due segni. Coloro che, infatti, sono nati sotto queste stelle dovranno fortemente tenere duro e dimostrare a tutti il loro valore. State sereni, però: non sarete affatto da soli! Se anche voi, infatti, avete in casa qualcuno con questo segno, siamo certi che questo momento ‘no’ della prossima settimana sarà una vera passeggiata.

La prossima settimana il Toro ed altri due segni non se la passeranno bene: brutta situazione

Se da una parte alcuni segni zodiacali concluderanno questo mese di Ottobre ‘al bacio’, dall’altra ce ne sono alcuni che, invece, non se la passeranno affatto bene. La prossima settimana, infatti, vedrà il Toro ma anche un altro segno fronteggiare diverse difficoltà. Certo, non abbiamo assolutamente dubbi su quanto siate abili a superarle, ma resta il fatto che la vostra pazienza verrà seriamente messa a dura prova.

Dando uno sguardo all’oroscopo della prossima settimana, sembrerebbe che gli astri non siano dalla parte di diversi segni. Al di là del Toro che, a quanto pare, dovrà fronteggiare diverse problematiche e difficoltà, anche altri segni vivranno sette giorni piuttosto intensi. A partire dalla sfera amoroso fino a quella professionali, alcune stelle avranno parecchio filo da torcere. Niente paura, non si tratta affatto di qualcosa di irrisolvibile, ma non si può negare che avere dei grattacapi del genere non è affatto piacevole. Capiamone qualche cosa in più:

, ci dispiace dirvelo, ma la vostra sfera personale non vivrà un momento favorevole. La vita di coppia, arrivati ad un certo punto, vi sta parecchio stretti e potreste prendere delle decisioni davvero inaspettate. Tuttavia, non lasciatevi sopraffare dall’istinto. Potreste, infatti, pentirvi di quanto avete deciso subito dopo; Gemelli: anche questo segno vivrà una settimana piuttosto intensa sotto diversi punti di vista. Che sia il lavoro, la salute, la famiglia e l’amore, saranno davvero tantissimi quei pensieri che affolleranno la vostra mente. Tenete duro!

Al momento, sono solo questi tre segni a vivere un momento ‘down’ in quest’ultima settimana di Ottobre, ma cosa ci riserveranno ancora gli astri? Lo scopriremo!