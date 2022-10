Con questo trucchetto i cattivi odori in lavastoviglie spariranno come per magia: rimedio super economico

Per risolvere il problema dei cattivi odori nella lavastoviglie, c’è un rimedio infallibile: tutti lo abbiamo in casa!

Come tanti altri elettrodomestici, anche la lavastoviglie è la nostra salvezza: il suo utilizzo si è largamente diffuso negli anni ed oggi, con la vita frenetica e stressante che molti conducono, è ritenuta praticamente indispensabile in cucina. Ovviamente, essendo destinata a lavare bicchieri, piatti, posate e pentole sporchi di cibo, è normale che al suo interno possano restare cattivi odori.

La stessa cosa accade al forno, che a lungo andare potrebbe impregnarsi degli odori dei cibi che vi cuociono: nonostante le frequenti pulizie, quell’odore così sgradevole persiste e ogni volta che lo apriamo non c’è modo di non notarlo! Di recente vi abbiamo parlato, appunto, di come risolvere questo fastidioso inconveniente con un metodo naturale, economico ed efficacissimo se, dopo aver provato tutti i detersivi possibili ed immaginabili, la puzza non accenna a scomparire.

Bene, sarete felici di sapere che con una ‘strategia’ simile possiamo liberarci una volta per tutte anche del brutto odore che proviene dall’interno della lavastoviglie! Proprio così: con un trucchetto facilissimo, la faremo tornare bella profumata e anche tutto ciò che mettiamo al suo interno sarà pulito ancora più a fondo.

Cattivi odori nella lavastoviglie: fai così e non avrai più questo problema

Vi abbiamo svelato il modo per continuare ad usare la lavastoviglie senza sprechi in questo periodo così complicato. Ora vogliamo parlarvi di un piccolo segreto per farla profumare come mai prima d’ora. Come per tantissime altre faccende domestiche, anche in questo caso può venirci in aiuto un prezioso alleato naturale ovvero il limone.

In questo caso, ci riferiamo più precisamente alla sua buccia. Dovete sapere che questa non andrebbe mai buttata perché può essere davvero molto utile nella risoluzione di tanti problemini casalinghi. Esattamente come la maionese scaduta che può aiutarci nelle pulizie delle piante da appartamento, e come il latte andato a male che può addirittura diventare l’ingrediente ‘miracoloso’ della nostra beauty routine.

Gli utilizzi della buccia di limone sono davvero numerosi, sia che l’agrume sia biologico, sia che non lo sia. Nel primo caso, possiamo utilizzare la buccia per decorare i cocktail, per aromatizzare i dolci ecc. Se invece il limone non è biologico, non va assolutamente mangiato e possiamo sfruttare la sua scorza nelle pulizie di casa.

Forse non immaginavate, però, che mettendola nella lavastoviglie cancellerete finalmente tutti gli odori sgradevoli. E’ davvero facilissimo: mettete la buccia all’interno e azionate l’apparecchio. La magia sarà fatta e la pulizia degli oggetti sarà ancora più approfondita grazie alle proprietà disinfettanti del limone.

La scorza di limone può anche servire per deodorare la cucina in generale. Tagliatela in due e bruciatela: vedrete che aroma delizioso!