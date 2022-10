Resiste al freddo e dà un tocco di colore ai pomeriggi piovosi: metti questo fiore sul davanzale

Resiste al freddo e dà un tocco di colore ai pomeriggi piovosi di autunno e inverno: metti questo fiore sul davanzale. Meraviglioso!

Al di là di qualche giornata di sole che ancora cerca di resistere, la bella stagione ha lasciato definitivamente il posto all’autunno.

Presto, infatti, le temperature si faranno più basse e rigide e le giornate più corte, piovose e buie. Insomma, una vera tristezza! Se, però, stai cercando un barlume di luce in questa profonda ‘desolazione’ devi assolutamente mettere sul tuo davanzale questo fiore: resiste al freddo e dà un tocco di colore a tutta la casa. Sei curioso di sapere di che cosa stiamo parlando? Allora continua subito a leggere il nostro articolo e segui queste semplici ed essenziali indicazioni. Di sicuro non te ne pentirai!

Piante che resistono al freddo

Come certamente saprai, il periodo migliore dell’anno per coltivare fiori e piante è la primavera. Tuttavia, anche in autunno e in inverno non dobbiamo per forza rinunciare ad un tocco di colore che possa rallegrarci durante gli interminabili pomeriggi grigi e piovosi. A tal proposito, esistono alcune piante che sono in grado di resistere molto bene alle rigide temperature. Tra queste possiamo citare:

il bucaneve: si tratta di una pianta perenne che cresce spontaneamente nei boschi, anche con la neve;

si tratta di una pianta perenne che cresce spontaneamente nei boschi, anche con la neve; la rosa di Natale: fiorisce tra dicembre e gennaio, perciò è molto resistente al freddo;

fiorisce tra dicembre e gennaio, perciò è molto resistente al freddo; il gelsomino d’inverno: la sua fioritura inizia a novembre e dona un tocco di colore anche durante la brutta stagione;

la sua fioritura inizia a novembre e dona un tocco di colore anche durante la brutta stagione; l’agrifoglio: è tipico delle feste natalizie e coltivarlo è davvero facilissimo. Basta esporlo al sole in inverno e bagnarlo molto d’estate;

è tipico delle feste natalizie e coltivarlo è davvero facilissimo. Basta esporlo al sole in inverno e bagnarlo molto d’estate; il narciso cedric morris: è una varietà di narciso molto rinomata per via della sua fioritura natalizia;

è una varietà di narciso molto rinomata per via della sua fioritura natalizia; la camelia: è una pianta perenne capace di resistere al freddo, anche se il gelo intenso potrebbe rovinarne i fiori.

Dà un tocco di colore ai pomeriggi piovosi: metti questo fiore sul davanzale

Ebbene, non soltanto la primavera è la stagione ideale per decorare balconi e giardini con delle piante allegre e dai toni vivaci. Come abbiamo visto, ci sono infatti tantissime piante che sono in grado di resistere anche alle rigide temperature. In particolare, se nemmeno questo autunno puoi rinunciare ad un tocco di colore devi assolutamente mettere sul davanzale un vaso con dentro questo fiore bellissimo. Il ciclamino.

Per farlo durare più a lungo ricordati di metterlo lontano da fonti di calore, quali ad esempio i termosifoni, e di proteggerlo dai raggi diretti del sole. Inoltre, la loro temperatura ideale è quella compresa fra i 15 ed i 20 gradi. Non hanno bisogno di molta acqua, ma all’interno del vaso dobbiamo mettere un terriccio caratterizzato da uno strato di torba ed uno di sabbia.