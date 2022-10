Se aggiungi questo, i tuoi crocchè saranno ancora più gustosi: d’ora in poi li farai sempre così

Un piatto di crocchè di patate fa venire a tutti l’acquolina in bocca, ma qual è il segreto per renderli ancora più deliziosi?

I crocchè di patate sono un vero cult della cucina partenopea la cui tradizione li vuole in coppia con le famose zeppole. Meglio conosciuti a Napoli come ‘panzerotti’, sono un tipico esempio di street food. La loro preparazione è meno complessa di quanto si possa immaginare, ma da sempre la maggiore difficoltà sta nell’evitare che si rompano durante la cottura.

Per scongiurare questo rischio tanto temuto quando si prepara questa pietanza, bisogna eseguire dei passaggi fondamentali: lasciare l’impasto in frigo per almeno mezz’ora o in freezer per 5 minuti e poi effettuare una doppia panatura. Dopo aver infarinato il crocchè, passalo nell’albume d’uovo e poi nel pangrattato per due volte. Eviterai così che si rompano sul più bello mandando in frantumi tutto il tuo lavoro.

In soli 30 minuti puoi realizzare degli squisiti crocchè: patate, pecorino, sale uova, prezzemolo, pepe nero, tutti ingredienti semplici e deliziosi che da sempre accompagnano la buona tavola tricolore. Ma siccome non si finisce mai di migliorare e di apprendere, vogliamo svelarvi un piccolo segreto per far sì che i vostri crocchè diventino leggendari!

L’ingrediente segreto dei crocchè di patate: così saranno favolosi

Per preparare i tuoi crocchè, gli ingredienti in dosi per 8 persone sono:

1 kg. di patate

50 gr. di pecorino

2 albumi

3 uova

pepe nero

sale

pangrattato

1 litro di olio di semi d’arachide

50 gr. di parmigiano grattuggiato

200 gr. di provola

Dopo aver lavato e bollito in acqua salata le patate per 30 minuti, scolatele, fatele raffreddare e pelatele. Schiacciatele con lo schiacciapatate in una ciotola e aggiungete pepe, pecorino, parmigiano e le uova. Prima di iniziare ad impastare, tritate il prezzemolo e aggiungetelo.

Prendete un po’ del composto con le mani leggermente umide e mettete al centro la provola tagliata a pezzetti. Chiudete e date all’impasto la forma a cilindro. Per la panatura, procedete come vi abbiamo spiegato all’inizio. Mettete la farina in un piatto, gli albumi sbattuti in un altro e il pangrattato in un altro. Passate i crocché nella farina, poi nell’albume e poi nel pangrattato. Quando i crocchè saranno impanati, metteteli nella padella dove avrete fatto scaldare nel frattempo l’olio di semi di arachidi. Cominciate a friggere pochi crocchè alla volta.

C’è poi un passaggio che potrà davvero completare il vostro capolavoro: il trucco per renderli ancora più saporiti è quello di aggiungere una fettina di prosciutto cotto nel ripieno. Un ingrediente che si abbina perfettamente al resto di leccornie che compongono i tanto amati panzerotti. Già senza saranno buonissimi, ma dopo averli provati così, non ci rinuncerete mai più, scommettiamo?

Vedrete che irresistibile bontà!