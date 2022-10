Ti servirà solo un pettine a denti larghi per pulirle alla perfezione: i capelli non c’entrano nulla; il trucchetto che non tutti conoscono per le vostre pulizie domestiche.

È un vero e proprio strumento magico per chi ha i capelli ricci. Il pettine a denti larghi è un vero e proprio alleato per districare i capelli ricci o mossi, ma è perfetto anche per le chiome lisce, soprattutto bagnate. Ma se vi dicessimo che questo oggetto può diventare utilissimo anche per le pulizie della tua casa?

Dimenticate shampoo e capelli, il pettine a denti larghi può risolverti un problema davvero fastidioso nella tua quotidianità. Si, parliamo proprio di pulizie domestiche e, nello specifico, pulizia di un oggetto molto utilizzato in casa e, di conseguenza, molto sporco. Continuate a leggere per scoprire un trucchetto incredibile, che vi cambierà la vita e vi farà risparmiare tantissimo tempo. Resterete di stucco!

Usa un pettine a denti larghi e torneranno pulite: di cosa stiamo parlando?

Efficace sia sui capelli asciutti che su quelli bagnati, il pettine a denti larghi è uno di quegli oggetti che non deve mai mancare nel nostro beauty. Il notevole spazio tra un dente e l’altro permette di districare i capelli senza spezzarli o danneggiarli: questo lo rende ideale per i capelli ricci, anche quelli afro! Questa particolare tipologia di pettine è perfetta anche per chi non ama sentire molto dolore durante la spazzolatura, che diventa così un momento di relax, per niente fastidioso. Ma il pettine a denti larghi serve, appunto, solo per pettinarci? La risposta è no!

Questo pettine può rappresentare la soluzione per eliminare i residui di sporco su uno strumento tra i più utilizzati in casa. Di cosa parliamo? Della scopa! In molti sono soliti togliere la maggior parte dello sporco passando le setole sulla ringhiere del balcone, ma questo non è sempre possibile! Non è possibile se, ad esempio, viviamo in un condominio: come la prenderanno gli inquilini del piano di sotto? È a questo punto, quindi, che il pettine verrà in nostro aiuto. Prima di immergere la scopa in acqua calda e sapone ed igienizzarla, è importante eliminare tutti i residui di polvere, capelli e sporco di ogni genere. Per farlo potrete usare proprio il pettine a denti larghi, pettinando le setole della vostra scopa proprio come se fossero dei capelli. Effettuate questo passaggio accuratamente e con delicatezza, per evitare di rovinare le setole. Successivamente, procedete con il lavaggio per eliminare germi e batteri: potrete lasciare la parte inferiore della scopa in ammollo, in acqua calda e sapone, e il risultato sarà ottimale.

La pulizia della scopa è fondamentale essendo quest’ultima, a sua volta, utilizzata per spazzare via lo sporco dai nostri pavimenti. Se le setole non sono completamente pulite, non faranno altro che spargere la polvere per tutta la vostra casa. Fate attenzione!