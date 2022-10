Sguardo più intenso in pochi minuti: prova a fare questo passaggio con una semplice matita nera; il risultato ti sconvolgerà.

È uno dei prodotti make up più utilizzati se non il più amato in assoluto. Parliamo della matita, quasi sempre nera, un alleato infallibile per mettere in risalto il colore e la forma dei nostri occhi. C’è chi ama sfumarla negli angoli e chi, invece, predilige le linee forti e decise, quel che è certo è che, insieme al mascara, la matita è indispensabile per ogni tipo di trucco, dal più leggero a quello strong. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto su questo fantastico prodotto?

Abbiamo già detto che può essere utilizzata in svariati modi, per dare vita a tante sfumature ed effetti incredibili. C’è un piccolo segreto, però, che non tutti conoscono e che potrebbe davvero cambiare il tuo sguardo per sempre. Se non lo fai quando ti trucchi, dovresti iniziare: il risultato è ‘wow’! Ecco di cosa si tratta e come procedere.

Matita nera per occhi: il segreto per rendere il tuo sguardo irresistibile

Molto spesso, quando trucchiamo gli occhi, ci concentriamo ad applicare eyeliner e ombretti nella zona della palpebra e matita nera o colorata nella rima inferiore dell’occhio. Un po’ di mascara finale ed il gioco è fatto… ma è davvero finita qui? Ebbene, la risposta è no perché c’è un piccolo passaggio che in molti trascurano e che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il tuo make up. Di cosa parliamo?

Della matita nera nella rima superiore dell’occhio! Come abbiamo già sottolineato, questo prodotto è un vero e proprio must per chi vuole intensificare e dare profondità allo sguardo e, se lo applicate anche nella rima superiore, l’effetto sarà davvero incredibile. L’applicazione nella parte superiore è un po’ più complicata, poiché potresti avvertire un leggero solletico e l’occhio potrebbe lacrimare. Il consiglio è quello di utilizzare matite waterproof e, ovviamente, di eseguire questo passaggio con molta cura e senza fretta! L’effetto finale sarà incredibile e, soprattutto, durerà più a lungo. Con questo passaggio, oltre allo sguardo, darai nuova vita anche alle tue ciglia.

Applicando la matita anche sopra, andrai a riempire visivamente i piccoli spazi presenti tra una ciglia e l’altra, creando un effetto più pieno e compatto. Se i tuoi occhi non sono particolarmente grandi, puoi scegliere due tonalità di matita, applicando quella scura nella parte superiore e quella di un colore più chiaro nella rima inferiore: il tuo sguardo non risulterà rimpicciolito o appesantito e, al contrario, sarà super enfatizzato.

Non ti resta che piazzarti davanti allo specchio e realizzare il tuo make up impeccabile seguendo questi piccoli consigli. Stenderai tutti con il tuo sguardo!