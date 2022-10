Solamente due ingredienti per questa torta cremosissima: la prepari in 5 minuti

Ci credi che puoi preparare una torta deliziosa con soli due ingredienti che hai già in casa? Solo 5 minuti per prepararla!

Questo pomeriggio autunnale dopo un pranzo domenicale ci fa venire un certo languorino, ed ecco che subito pensiamo al dolce. Di fatti, non è Domenica senza dolce in tavola, no? Ma non l’hai ancora preparato e pensi sia troppo tardi per correre ai ripari? Beh, ti dico che non è così! Puoi preparare in pochissime mosse, e non ci crederai ma con soli due ingredienti, un dolce che conquisterà tutti dal primo assaggio!

La voglia di dolce ci assale, ma con questa ricetta basterà davvero poco per mettere insieme due semplicissimi ingredienti, infornare e poi gustare! Abbiamo a disposizione una moltitudine di ricette furbe da utilizzare per preparare una golosa torta last minute. Proprio come quella che voglio proporti. Hai già in casa tutti gli ingredienti necessari per preparare la tua torta della Domenica. Vediamo subito la ricetta ed il procedimento!

Questa torta la prepari con due ingredienti: è veloce e golosissima, conquisterai grandi e piccini con un solo assaggio

In cucina come ben sappiamo non sono ammessi sprechi. Per questo motivo è fondamentale utilizzare ogni avanzo che ci ritroviamo in dispensa. In questo caso, possiamo dire che l’ingrediente protagonista della nostra ricetta è un semplicissimo pacco di biscotti. Sì, esattamente. Sarà proprio partendo dal pacco di biscotti che con l’aggiunta di un solo ingrediente potremo portare in tavola la nostra deliziosa torta. Due ingredienti ed una vera e propria golosità tutta da gustare. Lo avresti mai detto?

500g di Biscotti secchi ( quelli che più preferiamo)

450ml di latte

1 Bustina di lievito (facoltativa)